Chaos w Londynie; wiele niepewności wokół brexitu

Niemieckie media obszernie relacjonują w czwartek głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin. Zauważają, że premier Theresa May utrzymała się na stanowisku, ale podkreślają, że w Londynie panuje polityczny chaos, a w sprawie brexitu panuje niepewność.

May zapowiedziała w środę, że jej rząd odbędzie serię spotkań z przedstawicielami pozostałych partii politycznych w celu wypracowania porozumienia w sprawie warunków wyjścia z UE.

Media spekulują, że 29 marca może dojść do brexitu bez umowy.

W państwach UE można już teraz usłyszeć różne tony.

"Po wygranym głosowaniu w sprawie wotum nieufności brytyjskiej premier pozostają dwie opcje: jedna wydaje się beznadziejna, a druga byłaby złamaniem jej dotychczasowej polityki" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w artykule pt. "Dylemat May". Żadną z opcji nie jest jednak - zgodnie z obietnicami szefowej rządu - brexit bez umowy oraz rozpisanie drugiego referendum w jego sprawie.



"Albo (May) będzie próbowała poprawić jej porozumienie w Brukseli i przekonać rebeliantów w swojej partii albo będzie poszukiwać nowej umowy wyjścia", dla której poparcie będzie wykraczać poza jej ugrupowanie - wylicza "FAZ" w czwartkowym wydaniu.



May zapowiedziała w środę, że jej rząd odbędzie serię spotkań z przedstawicielami pozostałych partii politycznych w celu wypracowania porozumienia w sprawie warunków wyjścia z UE. "Ta droga nie jest jednak mniej wyboista niż pozostałe" - ostrzega frankfurcki dziennik. Przypomina też, że jeszcze miesiąc temu 117 konserwatywnych posłów wyraziło brak zaufania dla May we frakcji.



Dziennik spekuluje, że 29 marca może dojść do brexitu bez umowy. "Na wpół w napięciu, a w pół zrezygnowany polityczny Londyn wyczekuje teraz najbliższego poniedziałku. Wtedy Theresa May musi przekonać Izbę Gmin, jak postępować dalej. Nikt nie oczekuje przejrzystego alternatywnego planu" - wskazuje.



Na swoim portalu "FAZ" odnotowuje z kolei, że w UE "uformowały się dwa obozy" w sprawie brexitu. "Są kraje, które są przygotowane na kompromis i te, które są mu przeciwne" - pisze, podkreślając, że dotychczas wśród 27 państw Wspólnoty nie było podziałów w tej kwestii.



"W państwach UE można już teraz usłyszeć różne tony. Są, z grubsza mówiąc, dwie grupy. Po jednej stronie znajdują się Niemcy, Holandia oraz inne, przede wszystkim północnoeuropejskie, państwa, które są silnie powiązane gospodarczo z Wielką Brytanią. One wszystkie chcą zapobiec z pewnością wyjściu bez umowy. Po drugiej stronie jest Francja, Hiszpania i państwa, które nie tylko geograficznie są oddalone od Londynu. Nie pojmują, dlaczego UE powinna dalej wychodzić naprzeciwko przyszłemu państwu trzeciemu" - zauważa "FAZ".



"Die Welt" pisze o "brexitowym chaosie" i, cytując międzynarodowych przywódców, wskazuje na międzynarodowe zainteresowanie wydarzeniami w brytyjskim parlamencie z tego tygodnia. "Izba Gmin odrzuciła umowę o brexicie. Co teraz zrobi Wielka Brytania, pozostaje niejasne" - ocenia.



Konserwatywny dziennik kreśli pięć możliwych scenariuszy dla Londynu. To nowe wybory, drugie referendum, brexit bez umowy, UE pozostająca twarda w negocjacjach oraz pójście Brukseli na ustępstwa. Jednocześnie zaznacza, że w Brukseli istnieje nadzieja na drugie referendum w Wielkiej Brytanii.



Tygodnik "Der Spiegel" pisze na swoim portalu, że May jest wciąż w grze, ale jasne jest, że "szaleństwo tych dni nie jest jeszcze za nią". Ocenia, że brexit pozostaje "nierozwiązanym "megatematem", który powoduje, że przyszłość Zjednoczonego Królestwu oraz May jest niepewna.