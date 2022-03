Charge d'affaires RP w Izraelu: kraje zachodnie powinny dzielić ciężar przyjmowania uchodźców

Nie tylko Polska i kraje sąsiadujące z Ukrainą powinny ponosić ciężar przyjmowania uchodźców, zwiększyć wysiłki powinny zwłaszcza dobrze prosperujące kraje Zachodu - mówi pełniąca obowiązki ambasadora RP w Izraelu Agata Czaplińska w izraelskim dzienniku "Jediot Achronot".

"Dziesiątki tysięcy Polaków otworzyło swoje domy dla ukraińskich uchodźców. Jedną z nich jest Czaplińska" - pisze gazeta w opublikowanym w niedzielę artykule.

"Mam mieszkanie w Warszawie i teraz mieszka tam ukraińska rodzina, której nie znam. W obliczu rozmiarów obecnej tragedii nie wahałam się ani sekundy. Jestem pewna, że tak samo zrobiły tysiące innych osób w Polsce, które jak ja przygarnęły uchodźców" - wyjaśnia polska dyplomatka.

"Poparcie dla Ukrainy w Polsce jest oszałamiające. Według jednego z sondaży 92 proc. Polaków popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców, a 70 proc. jest skłonnych przyjąć ich w swych domach. (...) Rząd przekazał wsparcie tym gospodarstwom domowym, które zgodzą się przyjąć uchodźców, by zrekompensować ich wydatki. To jedyny sposób na przyjmowanie uchodźców" - zaznacza Czaplińska.

"Jediot Achronot" opisuje też "ważny krok, jaki podjęła Polska na rzecz pomocy uchodźcom", czyli możliwość uzyskania numeru PESEL i dostępu do opieki zdrowotnej.

"Szacujemy, że od 60 do 70 proc. ukraińskich uchodźców zostanie w Polsce. (...) Jeszcze przed tą wojną mieliśmy milion ukraińskich imigrantów pracujących we wszystkich branżach. (...) To jeden z powodów, dla których decydują się na pozostanie w Polsce, ponieważ wiedzą, że są mile widziani i mają wielu przyjaciół" - przekonuje Czaplińska.

Krytykuje tez warunki przyjęcia uchodźców w Izraelu, które jej zdaniem "powinny być łatwiejsze".

"Niektórzy ludzie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów, mogą mieć przyjaciół lub rodzinę w Izraelu i nie mają możliwości, by znaleźć inne miejsce. Wiemy jednak, że odmawiano wjazdu Ukraińcom, którzy przybyli do Izraela z Polski" - podkreśla Czaplińska.

"Polska widzi zagrożenie płynące ze Wschodu. Zwracaliśmy uwagę na rosyjską agresję na Krymie i w Donbasie. Nic dziwnego, że okazujemy teraz solidarność z narodem ukraińskim" - tłumaczy.