Chcą nałożyć podatek na eksport ważnego surowca

Firmy wydobywające rudę niklu na Filipinach ostrzegają, że rządowy plan nałożenia do 10 proc. podatku na eksport surowca może zmusić lokalnych producentów do zamknięcia działalności.

- Początkowa propozycja w Izbie Reprezentantów wynosiła 10 proc. To zabije branżę - powiedział Reutersowi Dante Bravo, prezes Philippine Nickel Industry Association.



Filipiny zastanawiają się nad opodatkowaniem eksportu rudy niklu, używanej do produkcji stali nierdzewnej i akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Chcą zachęcić firmy do inwestowania w lokalne przetwórstwo.

Filipiny mają 34 działające kopalnie niklu i eksportują większość swojej rudy niklu do Chin, a część do Japonii. Ale mają przy tym jedynie dwa zakłady przetwórstwa niklu, które są częściowo własnością największego producenta rudy na Filipinach, Nickel Asia Corp.

Jak zaznacza Mining.com, najnowsze dane rządowe pokazują, że Filipiny wyprodukowały 22,5 miliona ton rudy niklu od stycznia do września 2022 roku, o wartości 46,8 miliarda pesos (859 milionów dolarów), w porównaniu z 27,2 mln ton w tym samym okresie 2021 roku.

Proponowany podatek od eksportu rud jest częścią ogólnego planu ustanowienia nowego systemu fiskalnego dla przemysłu w celu zwiększenia dochodów rządowych.