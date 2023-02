Chile: 23 osoby zginęły w pożarach lasów

Co najmniej 23 osoby zginęły w dziesiątkach pożarów lasów w środkowym Chile, gdzie szaleje intensywna fala upałów, wynika z nowych danych opublikowanych w sobotę wieczorem przez władze.

Poprzedni raport z soboty rano informował o 16 zabitych, wobec 13 w piątek. Wśród nich była załoga helikoptera który rozbił się w piątek walcząc z pożarami

"Opłakujemy śmierć 23 osób" - powiedział podsekretarz spraw wewnętrznych Manuel Monsalve i dodał, że 979 osób jest rannych, zaś według aktualnego raportu z 232 pożarów, które wybuchły w sobotę 83 pozostają poza kontrolą straży pożarnej i służb ratowniczych.

W obliczu tej sytuacji prezydent Chile Gabriel Boric ogłosił stan klęski żywiołowej w regionie La Araucania, po przyjęciu podobnego środka dla Nuble i Biobio, co pozwala władzom ograniczać swobodny przepływ osób i wzywać do pomocy wojsko, gdy uznają to za konieczne.

Pożary te pojawiły się podczas ekstremalnej fali upałów z temperaturami zbliżającymi się do 40 st.C, co powoduje, że władze obawiają się katastrofy takiej jak ta z 2017 roku, gdy gigantyczny pożar lasów spowodował śmierć 11 osób, około 6 tys. rannych, zniszczył ponad 1,5 tys. domów i spustoszył 467 tys. hektarów ziemi.