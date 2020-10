Chile: Biskupi wzywają do głosowania w sprawie zmiany konstytucji

Przewodniczący episkopatu katolickiego Chile, bp. Santiago Silva Retamales, w wywiadzie na łamach chilijskiego dziennika „El Mercurio”, wezwał rodaków do masowego udziału w niedzielnym referendum w sprawie zmiany konstytucji, która powstała w 1980 roku, za czasów dyktatury generała Augusto Pinocheta.

Będzie ono pierwszym krajowym referendum od 1989 roku, od głosowania, w którym Chilijczycy postanowili nieco "zdemokratyzować" konstytucję z 1980 roku, narzuconą krajowi przez dyktaturę.

Nawiązując do listu pasterskiego skierowanego w tym miesiącu przez Episkopat do chilijskich wyborców biskup Silva Retamales podkreślił w wywiadzie, że przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zmiany Ustawy Zasadniczej wyborcy powinni kierować się "poczuciem sprawiedliwości i solidarnością w celu przezwyciężenia przepaści społecznych, ekonomicznych i kulturalnych we wspólnocie narodowej, pogłębionych przez następstwa pandemii koronawirusa oraz chęcią zapewnienia właściwej ochrony najsłabszym".

"Nikt nie powinien czuć się zagrożony lub wykluczony", a "pokój społeczny jest owocem sprawiedliwości i uwzględniana postulatów socjalnych" - podkreślali autorzy listu pasterskiego Episkopatu Chile, nawiązując w ten sposób do fali masowych demonstracji, jakie wstrząsały krajem od października ub.roku do wybuchu pandemii Covid-19 w marcu tego roku.

Do soboty, 24 października, w Chile było ponad pół miliona przypadków koronawirusa, a zmarło 13 800 osób.

Chilijscy biskupi potępiają w swych wypowiedziach przed referendum wszelką przemoc. W tym wydarzenia ubiegłej niedzieli, do których doszło podczas wielkiej demonstracji w Santiago de Chile w rocznicę wybuchu "rewolty społecznej". Pod jej koniec - gdy żandarmeria starała się rozpędzić demonstrantów i aresztowała około 600 z nich, a jeden z funkcjonariuszy zrzucił z mostu młodego uczestnika demonstracji. Doszło też do podpaleń - grupa zamaskowanych mężczyzn podłożyła ogień w dwóch kościołach w centrum chilijskiej stolicy.

Komentarze głównych chilijskich dzienników, jak cytowanej najstarszej gazety codziennej w kraju, konserwatywnego "El Mercurio" i wpływowego dziennika "La Tercera" na temat niedzielnego plebiscytu w sprawie nowej, demokratycznej Konstytucji dla Chile, która zastąpiłaby "pinochetowską" z 1980 roku, na ogół sprowadzają się do konkluzji: potrzebne jest w tym celu szerokie porozumienie polityczne, do którego powinien doprowadzić po referendum konstytucyjnym centroprawicowy rząd prezydenta Sebastiana Pinery.

Referendum powinno było pierwotnie odbyć się w kwietniu tego roku, ale przeszkodził wybuch pandemii. Obecnie rząd zdecydował się na nie pod naciskiem opinii publicznej, może bowiem spełnić rolę wentyla, który zmniejszy wewnętrzne napięcie polityczne, narastające w Chile wraz z potęgowaniem się katastrofalnych dla gospodarki i społeczeństwa skutków pandemii koronawirusa.

Jeśli większość głosujących, zgodnie ze wszystkimi prognozami chilijskich sondażowni, zagłosuje w niedzielę za zmianą obecnej konstytucji na demokratyczną, to w ciągu 12 miesięcy powinna być zredagowana nowa ustawa zasadnicza, która zostanie zatwierdzona w kolejnym plebiscycie.