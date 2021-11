Chile nawiązało współpracę z Argentyną wz. z konfliktem z ludem Mapuche

Władze Chile nawiązały pierwsze kontakty z rządem Argentyny w sprawie zażegnania konfliktu z zamieszkującym oba kraje rdzennym ludem Mapuche. Według chilijskich służb indiańska ludność wznieca zamieszki koordynując działania po obu stronach granicy tych państw.

W sobotę władze Chile i Argentyny potwierdziły, że sprawę koordynacji wspólnych działań poruszono podczas piątkowych rozmów w Buenos Aires. Wziął w nich udział wysłannik chilijskiego prezydenta Sebastiana Pinery, z inicjatywy którego doszło do spotkania.

"Strona chilijska wskazała na istnienie prawdopodobnego związku pomiędzy grupami ludu Mapuche (z obu państw - PAP), które przekraczają granicę (…). Wskazały też na prowadzony przez nie proceder przemytu broni oraz narkotyków", dowiedział się wydawany w Buenos Aires dziennik "La Nacion".

Gazeta odnotowała, że paramilitarne grupy ludu Mapuche co najmniej trzykrotnie podłożyły w październiku ogień pod obiekty użyteczności publicznej w argentyńskiej prowincji Rio Negro, w środkowej części kraju.

Także chilijski dziennik "La Tercera" wskazuje w sobotę na liczne zamieszki organizowane przez ludność Mapuche w regionie Araukania, w środkowej części Chile. Odnotowuje, że po czwartkowym zabiciu przez policję jednego z manifestantów Indianie nasilili akcje protestacyjne.

Od kilku dni paramilitarne grupy ludności Mapuche żądają likwidacji obowiązującego od października w regionach Araukanii oraz Biobio stanu wyjątkowego i wycofania stamtąd chilijskich sił bezpieczeństwa. W przeciwnym razie, jak deklarują, indiańskie siły użyją broni.

Od piątku do niedzieli na terenie Araukanii prowadzone jest referendum online ogłoszone przez gubernatora regionu w sprawie ewentualnego wydłużenia stanu wyjątkowego. Wprawdzie powinien on zakończyć się 11 listopada, ale w czwartek chilijski rząd wezwał parlament do jego wydłużenia o kolejne 15 dni.

Tereny ludu Mapuche zostały wcielone do Chile w XIX w. po ponad trzystu lat walk z hiszpańskimi kolonizatorami oraz władzami tego południowoamerykańskiego kraju. Pod koniec XX w. nasiliły się działania rdzennej ludności służące odzyskaniu kontroli nad swoimi historycznymi ziemiami.

