Chile: Pierwsza tura wyborów prezydenckich pod znakiem skrajnej polaryzacji

Przyszły prezydent Chile, który zostanie wybrany 19 grudnia - w drugiej turze głosowania - i w marcu 2022 roku stanie na czele rządu, pokieruje krajem bardziej na lewo niż prezydent Salvador Allende, albo poprowadzi go znacznie bardziej prawicowym kursem niż obecny szef państwa – Sebastian Pinera.

Do takiego twierdzenia sprowadza się większość prognoz i obaw zawartych w komentarzach czołowych mediów latynoamerykańskich, jakie ukazały się po przeliczeniu głosów oddanych przez Chilijczyków w pierwszej turze wyborów, która odbyła się w niedzielę. Przyniosła ona przewagę w wysokości 2,5 proc. oddanych głosów kandydatowi radykalnie prawicowej Partii Republikańskiej, 55-letniemu adwokatowi Jose Antonio Kastowi.

Kast zaliczany do chilijskiej skrajnej prawicy, który powtarzał na spotkaniach przedwyborczych zapewnienie, że "gdyby żył generał Augusto Pinochet głosowałby na mnie" uzyskał poparcie 28 proc. wyborców.

Głównym jego rywalem okazał się kandydat lewicy, 35-letni Gabriel Boric, deputowany z ramienia lewicowego Szerokiego Frontu. Zagłosowało na niego 25,5 proc. uczestników wyborów. To były lider studencki i jeden z organizatorów wielkich demonstracji młodzieży, protestującej przed dziesięciu laty przeciwko bardzo wysokiemu czesnemu na chilijskich uniwersytetach.

Niedzielne chilijskie wybory poprzedziły dwa lata ostrych protestów społecznych przeciwko drożyźnie, które wybuchły przed pandemią Covid-19, tłumionych początkowo bardzo brutalnie przez policję.

Chilijscy analitycy polityczni, na których powołuje się agencja AFP, prognozują, że druga tura wyborów prezydenckich wyznaczona na 19 grudnia zakończy "stary cykl polityczny" w historii Chile, ponieważ czworo z siedmiorga kandydatów ubiegających się o fotel prezydencki - ultraprawicowy adwokat Jose Antonio Kast, lewicowiec Gabriel Boric, senator z ramienia Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej Yasna Provoste i adwokat reprezentujący liberalną prawicę Sebastian Sichel, nie byli dotąd "identyfikowani z władzą".

Żadna z tych postaci nie wchodziła w skład koalicji politycznych, jakie działały w Chile od czasu przywrócenia tam demokracji w 1990 roku.

Prezydent Chile Sebastian Pinera, który po ogłoszeniu wyników niedzielnego glosowania pogratulował dobrych wyników zarówno Boricowi, jak i Kastowi, zwrócił się do nich "z głębi duszy" z wezwaniem, aby "starali się dążyć do pokoju, a nie do przemocy".

"Wiemy, że Chile wymaga zmian, ale powinny się one dokonywać w warunkach wolności, pokoju i sprawiedliwości" - podkreślił Pinera.