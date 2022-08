Chile: Prezydent Ukrainy wezwał kraje Ameryki Łacińskiej do zaprzestania handlu z Rosją

Zaprzestańcie handlu z Rosją w ramach sankcji gospodarczych za agresję tego kraju na Ukrainę - zaapelował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski do krajów Ameryki Łacińskiej podczas wideokonferencji transmitowanej w środę (czasu miejscowego) w wypełnionej słuchaczami auli Uniwersytetu Katolickiego Chile.

"Nie prowadźcie handlu z Rosją, aby zrozumiała, że za inwazję na Ukrainę płaci się wysoką cenę" -wzywał prezydent Ukrainy, odpowiadając na pytania studentów o to, co mogłyby uczynić dla Ukrainy kraje regionu, by wesprzeć naród ukraiński w godzinie wielkiej próby.

"Instrumenty pomocy dla Ukrainy powinny mieć cywilizowany i demokratyczny charakter" - dodał.

Ukraiński przywódca zachęcał kraje Ameryki Łacińskiej, aby przyłączyły się również do sankcji politycznych stosowanych przez wiele krajów wobec Moskwy, i zwrócił uwagę na taktykę polityczną Rosji polegającą na działaniach, które mają prowadzić do zakłócania kontaktów między Ukrainą a krajami regionu.

"Uważam, że brakuje wystarczających kontaktów między naszymi krajami na szczeblu przywódców i stosunków dwustronnych, co powinno ulec zmianie. Kraje Ameryki Łacińskiej powinny znać prawdę" -dodał Zełenski.

Jak oświadczył rektor Uniwersytetu Katolickiego Chile, Ignacio Sanchez, przemówienie prezydenta Ukrainy było transmitowane przez ponad 300 uczelni wyższych na całym świecie, a relacje ze spotkania znajdą się w kilkuset dziennikach w całej Ameryce Łacińskiej.