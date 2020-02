Chile: Starcia manifestantów z policją przed festiwalem w Vina del Mar

W niedzielę doszło do starć wielotysięcznej grupy manifestantów z policją w nadmorskim kurorcie Vina del Mar, gdzie rozpoczyna się właśnie festiwal piosenki - jeden z najważniejszych w Ameryce Łacińskiej. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Demonstranci uzbrojeni w kamienie, kije bejsbolowe i koktajle Mołotowa zablokowali wejście na teren festiwalu, odbywającego się w parku Quinta Vergara. Policji udało się ostatecznie rozproszyć tłum, w którym dominowali młodzi ludzie z zasłoniętymi twarzami.

Położone 120 km od stolicy kraju Santiago miasto Vina del Mar, nazywane też "Miastem Ogrodem", jest znanym ośrodkiem turystycznym w Chile. Turystów przyciągają piękne plaże, kasyno, festiwal piosenki oraz turniej tenisowy ATP.

To, że niezadowoleni z polityki władz Chilijczycy postanowili zjechać do Vina del Mar, by zakłócić inaugurację znanego festiwalu, świadczy, że trwający od ponad 4 miesięcy konflikt społeczny tylko się nasila - zauważa agencja AFP.

Niedzielna demonstracja była kolejną już akcją w ramach trwających od października protestów.

Protesty te, początkowo bezwzględnie tłumione przez wojsko, wstrząsają Chile od 18 października ub.r. Jest to najpoważniejszy kryzys w tym państwie od 1990 roku - twierdzą eksperci.

Bezpośrednim impulsem do ogłoszenia protestów przeciwko rządowi prezydenta Sebastiana Pinery jesienią ub.r. była zapowiedź podwyżki cen biletów na metro w stolicy. Pomimo zawieszenia tej decyzji ruch się rozrósł. Sposób, w jaki władze podeszły do protestów - próbując zdławić je siłą - doprowadził zaś do eskalacji. Informacje o brutalności policji nakręciły spiralę przemocy.

22 grudnia w Valparaiso w środkowym Chile, w sklepie podpalonym przez uczestników protestów pod koniec listopada, znaleziono dwa zwęglone ciała. Tym samym liczba osób, które zginęły w wyniku zamieszek w tym kraju wzrosła do 26.

Na chwilę obecną bilans ofiar śmiertelnych trwających od października protestów wynosi 31.