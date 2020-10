Chile: W niedzielę plebiscyt w sprawie zmiany konstytucji

W niedzielę w Chile odbędzie się plebiscyt w sprawie zmiany konstytucji. Według zwolenników reformy to najważniejsze głosowanie od czasu odejścia Augusto Pinocheta. Sondaże wskazują, że mają oni szansę na zmianę ustawy zasadniczej odziedziczonej po poprzednim systemie.

Plebiscyt w sprawie zmiany konstytucji, na którego przeprowadzenie - przy opozycji części ław rządowych w parlamencie - wyraził zgodę konserwatywny prezydent Chile Sebastian Pinera, może utorować drogę do uspokojenia sytuacji politycznej w kraju. Masowe i burzliwe demonstracje opozycji, które odbyły się w stolicy w poprzednią niedzielę, w rocznicę wielomiesięcznej "rewolty społecznej" przeciwko drożyźnie i mechanizmom gospodarczym pogłębiającym drastyczne nierówności, utwierdziły Pinerę w demonstrowanym od jakiegoś czasu przekonaniu o potrzebie poszukiwania "zgody narodowej".

Zwłaszcza że chilijska gospodarka - dotąd jedna z najlepiej rozwijających się w Ameryce Łacińskiej - jest dziś jedną z tych, które najmocniej ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa, z wszystkimi tego skutkami dla uboższych warstw społeczeństwa.

Uczestnicy referendum mają odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze brzmi: "Czy chcesz nowej konstytucji?", zaś drugie: "Jakiego rodzaju organ powinien zredagować nową konstytucję?".

Wyborcy mają dwie opcje: mogą wskazać "Zgromadzenie złożone z wybranych w tym celu obywateli" bądź "Zgromadzenie, w skład którego wejdą także deputowani do parlamentu. Parlament postanowił, że udział w przyszłorocznych wyborach, w których Zgromadzenie to powinno zostać wyłonione, będzie dla obywateli Chile obowiązkowy.

Na kilka dni przed niedzielnym referendum Pinera wezwał członków swego rządu, aby powstrzymali się przed publicznym wyrażaniem poglądów na temat zmiany konstytucji i nie ogłaszali poparcia dla żadnej z opcji, mimo że duża część liderów partii wchodzących w skład koalicji rządowej jest przeciwna zmianie ustawy zasadniczej z czasów dyktatury wojskowej.

Ostatnie sondaże przeprowadzane przed głosowaniem zapowiadały zwycięstwo zwolenników zmiany konstytucji i większą frekwencję niż w ostatnich wyborach prezydenckich, w których wzięło udział 46 proc. uprawnionych do głosowania.

Rząd ogłosił w przeddzień referendum, że godzina policyjna, którą w związku z pandemią Covid-19 wprowadzono w kraju już w marcu, zostaje w nocy z soboty na niedzielę skrócona i obowiązuje tylko do godz. 4, "aby obywatele uprawnieni do głosowania mieli więcej czasu na dojazd do lokali wyborczych".