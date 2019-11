Chińczycy biorą Szwecję. Mają już 65 kluczowych firm

65 kluczowych szwedzkich firm, w tym producent samochodów Volvo Cars, sieć hoteli Radisson czy serwis streamingowy Spotify, zostało całkowicie lub częściowo przejętych przez inwestorów z Chin - wynika z raportu agencji badań nad obronnością FOI.

Opracowanie przygotowane na zlecenie MSZ Szwecji obejmuje transakcje dokonane od 2002 roku. Wynika z nich, że 51 szwedzkich firm znalazło się pod kontrolą chińskiego kapitału lub kapitału z Hongkongu, a w 14 firmach ma on charakter mniejszościowy.

O ile do 2014 roku Chiny przejmowały trzy firmy rocznie, to w następnych latach każdego roku w ich ręce trafiało od 6 do 9 firm. Rekordowym był rok 2017, gdy Chińczycy stali się właścicielami 13 szwedzkich przedsiębiorstw.

"Inwestycje ze strony Chin wzrosły w Szwecji w ostatnich latach w szybkim tempie. Mają one związek z ambicjami chińskich władz, aby pozyskać technologie" - przyznaje ekspert FOI Jerker Hellstroem. FOI podlega szwedzkiemu ministerstwu obrony.

Według raportu Chińczycy ze znanych sieci firm czy koncernów chętnie przejmują niewielkie, ale obiecujące spółki z branż związanych z badaniami naukowymi, biotechnologią czy elektroniką. Ich celem jest rozwijanie oraz produkcja produktów w ChRL.

Jak stwierdzają autorzy opracowania, lista szwedzkich przedsiębiorstw, w które zainwestowali przedsiębiorcy z Państwa Środka powstała na podstawie oficjalnych danych. W rzeczywistości wielkość tego kapitału może być jeszcze większa.

Autor komentarza opublikowanego w sobotę w gazecie "Goeteborgs-Posten" stwierdza, że "chińskie władze dzięki wpływom w szwedzkich firmach mogą wywierać ekonomiczno-polityczny nacisk na szwedzki rząd".

Stosunki między Szwecją a Chinami pogorszyły się, gdy w połowie listopada chiński ambasador przestrzegał Szwecję przed konsekwencjami, jeśli minister szwedzkiego rządu wręczy nagrodę PEN-klubu więzionemu przez chiński reżim wydawcy i opozycjoniście Giu Minchai. Szwedzka minister kultury, demokracji i sportu Amanda Lind nie ugięła się i nagroda została wręczona