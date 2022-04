Chińczycy masowo skupują żywność. To bardzo ryzykowna gra

Od kilku miesięcy regularnie powraca kwestia gromadzenia dużych zapasów żywności przez Chiny. Działania te są jedną z wielu przyczyn niespotykanego od dekad wzrostu jej cen. Rosyjska agresja na Ukrainę jedynie zdopingowała Pekin do dalszego kupna zbóż. Wiele kwestii związanych z tymi transakcjami owianych jest mgłą tajemnicy, jak chociażby faktyczna wielkość chińskich zapasów.

Rosnący import żywności przez Chiny jest jedną z przyczyn globalnego wzrostu cen.

Pekin może próbować wykorzystać duże zapasy, jeżeli faktycznie takie są, do oferowania mniejszym państwom dostaw żywności w zamian za koncesje polityczne i gospodarcze.

Historyczny strach

Wyżywienie najliczniejszej populacji świata zawsze należało do najistotniejszych wyzwań stojących przed rządzącymi Chinami. Przypomina o tym stale historia Państwa Środka - proces upadku kolejnych dynastii często zaczynał się od klęski głodu i spowodowanych nią buntów społecznych. Wielu przedstawicieli starszych pokoleń Chińczyków pamięta jeszcze głód towarzyszący Wielkiemu Skokowi Naprzód (1958-62) i Rewolucji Kulturalnej (1966-76). Dotyczy to także obecnie rządzącej generacji, w tym także przewodniczącego Xi Jinpinga. Z tych powodów - pamięci historycznej i doświadczeń osobistych - nie dziwi duża waga przykładana do bezpieczeństwa żywnościowego.

W listopadzie ubiegłego roku Qin Yuyun odpowiadający za zapasy zboża w Narodowej Administracji Żywności i Rezerw Strategicznych powiedział dziennikarzom, że zapasy są na historycznie najwyższym poziomie, a zboża w magazynach wystarczy nawet na półtora roku. Nie ma więc żadnych problemów z zaopatrzeniem w żywność. Jednak już w grudniu na posiedzeniu Stałego Komitetu Politbiura Xi wskazał zapewnienie dostaw podstawowych produktów rolnych jako ważną kwestię strategiczną. Przewodniczący ChRL stwierdził, że "każdy musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe". Nie chodzi tylko o regularne wezwania do zwiększenia produkcji rolnej tak, by “żywność narodu chińskiego była wytwarzana przez Chińczyków”, a “miska ryżu zawierała przede wszystkim chińskie ziarna”. Od grudnia wprowadzono szereg ustaw zmierzających do ograniczenia marnowania żywności i zapewnienia rozwoju terenów wiejskich.

Chiny zasysają żywność z rynków

Inwestycje w rolnictwo przynoszą efekty. Według ocen Zhang Hongzhou z singapurskiego Nanyang Technology University, chińskie rolnictwo jest zdolne zapewnić 95 proc. krajowego zapotrzebowania na ryż. To próg wyznaczony przez KPCh dla produkcji podstawowych zbóż. Zalecony wynik prawie udaje się osiągnąć także w przypadku pszenicy i kukurydzy, jednak w przypadku jęczmienia i sorgo daleko do wymaganych rezultatów.

Od 2016 r. import żywności systematycznie rośnie i w 2020 r. osiągnął według danych przedstawionych przez chińskie władze celne wartość 98,1 mld dolarów. W ciągu pięciu lat import podstawowych zbóż, wołowiny, wieprzowiny, nabiału i owoców wzrósł o 100 do nawet 1100 proc. zależnie od produktu.

Globalny wzrost cen jedzenia był mocno odczuwalny w Chinach już w r. 2019. Władze zaczęły obawiać się, że może wpędzić to znaczne grupy społeczeństwa w nędzę. Problem jest tym bardziej istotny, że Pekin za jedno ze swoich największych osiągnięć uważa rzekomą likwidację ubóstwa.

Czego obawia się chińskie przywództwo?

W rzeczywistości obniżono w stosunku do standardów ONZ próg biedy, jednak ogólny wzrost poziomu życia faktycznie znacząco się zwiększył w ciągu ostatnich czterech dekad i jest to jeden z ważniejszych czynników legitymizujących władzę KPCh. Do czego prowadzą drożyzna i braki żywności doskonale widać w ostatnich tygodniach w Pakistanie i na Sri Lance. To istotny dzwonek alarmowy dla rządzących Chinami.

Kolejnym bodźcem do skupowania żywności na dużą skalę są napięcia geopolityczne. Rozpoczęta przez Donalda Trumpa wojna handlowa doprowadziła do spadku importu np. soji z USA. Zauważmy, że poprzedni gospodarz Białego Domu dążył do zwiększenia eksportu żywności do Chin. Z kolei rozpoczęty przez Pekin konflikt handlowy z Australią postawił pod znakiem zapytania bezpieczeństwo dostaw z tamtego kierunku. Wojna w Ukrainie przyniosła kolejne problemy. Chiny sprowadzały stamtąd 29 proc. swojego importu kukurydzy i 26 proc. importu jęczmienia.

Czemu Chiny kupują tyle żywności?

Według ocen amerykańskiego Departamentu Rolnictwa do połowy tego roku Chiny mogą zgromadzić aż 69 proc. światowych zapasów kukurydzy, 60 proc. ryżu, 51 proc. pszenicy. Tutaj zaczynają się wątpliwości. Jak wyliczył Mirosław Marciniak z InfoGrain oznaczałoby to, że Chiny przechowują łącznie aż 1,5 mld ton tych trzech zbóż. Jeżeli spichlerze są pełne, a krajowe rolnictwo jest w stanie pokryć większość zapotrzebowania, to skąd rosnący import trzech podstawowych zbóż?

Pierwsza odpowiedź brzmi: magazyny wcale nie są tak pełne jak podają urzędnicy. Na przestrzeni ostatnich lat Departament Rolnictwa kilkakrotnie zmieniał swoje oceny chińskich rezerw, gdy uznano je za zawyżone. Już w ubiegłym roku pojawiły się informacje, że zapasy kukurydzy wynoszą nie ok. 800 mln ton, a zaledwie 116 mln ton. Zważywszy na propagandę sukcesu i nacisk na osiągnięcia, nawet najwyższe władze nie muszą do końca zdawać sobie sprawy z prawdziwych rozmiarów rezerw żywności. Urzędnicy mogli podawać zawyżone dane w celu uzyskania awansu lub innych benefitów.

Osiągnięcia rolnictwa również najprawdopodobniej są odległe od oficjalnych deklaracji. Ubiegłoroczne powodzie zniszczyły latem duże obszary upraw. Prawdziwa skala zniszczeń jest nieznana. Słabe plony spowodowały więc zwiększone zapotrzebowanie na zboża. Ten efekt został spotęgowany przez koniec epidemii afrykańskiego pomoru świń i próby szybkiej odbudowy hodowli. Wzrosło więc zapotrzebowanie na paszę.

Z kolei profesor Goro Takahashi z japońskiego Uniwersytetu Aichi zwraca uwagę, że chińskie rolnictwo jest mało wydajne. Grunty rolne są rozproszone, intensywna industrializacja ostatnich czterech dekad doprowadziła do zanieczyszczenia gleby, a mieszkańcy wsi migrują do miast w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Zdaniem profesora Takahashiego wielkość produkcji rolnej w Chinach zmniejsza się i nadal będzie maleć.

Rozwiązaniem mogłaby być reforma rolnictwa wprowadzająca własność prywatną ziemi i sprzyjająca powstawaniu dużych, wydajnych farm w amerykańskim, czy australijskim stylu. Jednak nie ma na to szans. KPCh, zwłaszcza pod przywództwem Xi Jinpinga, potraktowałaby to jako osłabienie swojej władzy.

Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie upraw genetycznie modyfikowanych zbóż, bardziej odpornych na trudne warunki i dających wyższe plony. Pekin promuje takie rozwiązanie, jednak podobnie jak w innych krajach, także w Chinach GMO budzi poważne obawy konsumentów. Do tego chińska żywność nie cieszy się w kraju dobrą opinią i kto może kupuje importowaną. W ten sposób koło się zamyka, skutkując zwiększonymi zakupami zagranicznymi.

Co Pekin zrobi ze zgromadzoną żywnością?

Rosnący import żywności przez Chiny nie jest jedyną przyczyną globalnego wzrostu cen, odgrywa jednak tutaj istotną rolę. Drożyzna uderza przede wszystkim w globalne Południe, na którego partnera i dobroczyńcę usiłuje się kreować ChRL. KPCh po raz kolejny musi mierzyć się z problemami, za których powstanie współodpowiada. Może nadal skupować żywność na dużą skalę i próbować zapewnić stabilność wewnętrzną. Może to jednak doprowadzić do destabilizacji w najbliższym otoczeniu Chin, w państwach takich jak Pakistan, Mjanma czy republiki Azji Środkowej, która byłaby również groźna dla interesów państwa. Do tego stabilność wewnętrzna w obliczu pandemii i ewidentnego fiaska polityki “zero COVID” także stoi pod znakiem zapytania.

Drugi wariant to zmniejszenie zakupów i podjęcie większego ryzyka, na to jednak się nie zanosi. Kryzys żywnościowy w regionie może rodzić pokusę wykorzystania go dla własnych celów. Pekin może próbować wykorzystać duże zapasy, jeżeli faktycznie takie są, do oferowania mniejszym państwom dostaw żywności w zamian za koncesje polityczne i gospodarcze. Podobnie było wszak z pomocą medyczną w początkowym okresie pandemii. To bardzo ryzykowna gra, mogąca przynieść wiele korzyści w krótkim czasie, jednak w dalszej perspektywie efekty mogą okazać się odwrotne do zamierzonych.