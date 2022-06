Chińczycy oskarżają amerykańską agencję o ataki cybernetyczne

Chińska firma Qi An Xin opublikowała raport, w którym zarzuca amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ataki cybernetyczne wymierzone w zagraniczny sprzęt. Raport ten może stanowić element zwrócenia na siebie uwagi przez chińską firmę, która odgrywa dużą rolę na krajowym rynku cyberbezpieczeństwa i ma globalne aspiracje. Jej powiązania z rządem mogą jednak stanowić barierę w budowaniu wiarygodności na Zachodzie.

Firma Qi An Xin opublikowała wyniki badań, według których NSA prowadziło kampanię cybernetyczną wymierzoną w komputery w 45 krajach i regionach, w tym także Chinach. Zespół ds. bezpieczeństwa Pangu Labs twierdzi, że wykrył złośliwe oprogramowanie zbudowane przez grupę hakerską powiązaną z NSA. Było to częścią szerszego projektu inwigilowania instytucji na całym świecie, podaje raport opublikowany za pośrednictwem rządowego tabloidu Global Times.

Jak pisze Bloomberg, Qi An Xin jest firmą zajmująca się cyberbezpieczeństwem o dużym znaczeniu na krajowym rynku. Oferuje usługi obejmujące zabezpieczanie sieci komputerowych, wykrywanie i analizowanie ataków hakerskich oraz budowę programów antywirusowych. Qi An Xin obsługiwał w zakresie bezpieczeństwa takie wydarzenia, jak obchody 70. rocznicy rządów KPCh oraz Zimowe Igrzyska w Pekinie, których była oficjalnym sponsorem.

W grudniu firma ta została wybrana jako jeden z 20 tzw. „niewidzialnych mistrzów” opracowujących technologie strategicznie ważne dla Chin. Przedsiębiorstwo to było również beneficjentem trzyletniego planu rozwoju chińskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa do wartości niemal 40 mld dolarów do 2023 roku.

Możliwości chińskiego gracza z branży cyberbezpieczeństwa doceniane są przez ekspertów zagranicznych. Według konsultanta ds. chińskich możliwości cybernetycznych w Krebs Stamos Group, Qi An Xin jest jedną z dziesięciu firm tego typu o największym potencjale na świecie. Firma Avic Securities twierdzi, że firma ta świadczy usługi dla chińskiego biznesu i banków w Azji Południowo-Wschodniej, Bliskim Wschodzie i Afryce, a także zapewnia infrastrukturę cyberbezpieczeństwa dla rządów Indonezji, Algierii, Angoli i Etiopii. Z kolei jej założyciel, Qi Xiangdong, twierdzi, że firma chce wyjść na rynek globalny jeszcze w tym roku.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że ze względu na niską świadomość ryzyka cyberataku w Chinach, firmy takie jak Qi An Xin mają problem z rozwojem na rynku komercyjnym. Według Dongguan Securities kontrakty z rządem, agencjami bezpieczeństwa publicznego i klientami wojskowymi stanowiły 52 proc. jej przychodów w 2019 roku. Co więcej, jak podaje Bloomberg, prezes i członkowie zarządu firmy mają silne powiązania z aparatem władzy. W związku z powyższym, zbudowanie zaufania w krajach zachodnich może być dla Qi An Xin wyzwaniem, szczególnie w tak wrażliwej branży jak cyberbezpieczeństwo.