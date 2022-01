Chińczycy, Rosjanie i Turcy wygryzają polski biznes. "Tracą Białorusini i Polacy"

– Status prawny polskich firm na Białorusi nie zmienił się, ale kłopotów przybyło. Zupełnie inna jest sytuacja firm realizujących eksport do Białorusi, zwłaszcza eksport inwestycyjny - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdunowski.

Podam przykład: w Polsce mniejszość narodowa niemiecka ma swojego przedstawiciela w Sejmie, który zgodnie z tradycją zawsze głosuje za przedłożeniami rządowymi. Warto pamiętać takie proste sprawy.- Oczywiście, że uderzają i nie tylko w polskie firmy w Białorusi, ale także w polskie firmy w Polsce. Podałem wyżej przykład strat polskich w związku z wstrzymaniem eksportu inwestycyjnego – przecież to w głównej mierze uderza w polskich eksporterów technologii, śmietanki w obrocie międzynarodowym.Nasze miejsce na rynku białoruskim zajmują firmy chińskie, rosyjskie i tureckie. Zwłaszcza Turcy mają „żniwa” – oddajemy pole bez walki i pamiętajmy, że raz straconego rynku już nie odzyskamy.- Nie wiem, co mielibyśmy rozumieć jako kontrsankcje w odniesieniu do gospodarki? Po prostu nasz eksport jest zastępowany eksportem z innych krajów do Białorusi. W globalnym świecie nie ma pustki. Białoruski eksport także zmienia geografię i przenosi się stopniowo do krajów bardziej stabilnych i przewidywalnych politycznie z ich punktu widzenia, niż nasz region. Nie jest tak, że polska gospodarka w relacjach z Białorusią jest niezastąpiona. To my sami sobie przypisujemy rolę prymusa w pognębianiu białoruskiej gospodarki, nie bacząc, iż jesteśmy tylko narzędziem w międzynarodowej grze.Sankcje gospodarcze w sektorze bankowym nie dotyczą banków chińskich, rosyjskich i tureckich oraz stwarzają im komfortową sytuację dla ekspansji. Sankcje wobec sektora nawozów potasowych stwarzają uprzywilejowaną pozycję dla soli potasowej rosyjskiej i niemieckiej. Sankcje wobec Białaza, producenta wozideł (ciężarówek) wysokotonażowych, poprawia pozycję konkurencyjną Catepillar i JCB.Zachodzi więc pytanie – gdzie kończy się dbałość o porządek prawno-społeczny w Białorusi, a zaczyna się stopniowy rozbiór jej gospodarki? Stosowanie sankcji i wymyślanie kontrsankcji to gry gabinetowe, które przynoszą zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Po prostu wpływają na zmianę geografii gospodarczej. Uparcie staramy się stworzyć na wschód od Bugu bardziej azjatycką niż europejską gospodarkę, a potem będziemy narzekali na wschodni ekspansjonizm.- Sytuacja na granicy z Białorusią ma wielokierunkowe znaczenie i wpływ na gospodarkę. Wszystkich aspektów nie podejmuję się omówić, ponieważ ich znaczenie i kontekst będą jeszcze przez wiele lat i wielu specjalistów analizowane i opisywane.Aktualny kryzys na granicy zdecydowanie szkodzi gospodarce. Hamuje przepływ towarów, usług i ludzi oraz wprowadza niepewność. Niepewność hamuje inwestycje. Otwierane są nowe szlaki przepływu migrantów, wśród których są biedni i pokrzywdzeni, ale także wykształceni i zaprawieni w boju szowiniści. Niszczy całą branżę gospodarki, jaką jest turystyka.- Do Polski przyjeżdżają różni specjaliści z Białorusi, w tym duża grupa informatyków. Ludzie po prostu chcą pracować, zarabiać pieniądze i zakładać rodziny. Ten proces trwał już wcześniej.My, jako Izba, organizowaliśmy staże dla młodzieży akademickiej z Białorusi w polskich firmach, szczególnie logistycznych i informatycznych. Program „business harbour” wyszedł tym naturalnym potrzebom naprzeciw. Dlatego jest cenny. Przenoszenie firm lub zakładanie firm sektora IT tworzy nową jakość, która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Branża informatyczna ma charakter globalny. Czy firmy IT i informatycy pozostaną w Polsce i będą pracowali w przestrzeni „atlantyckiej”, czy przeniosą się na Zachód – czas pokaże.Natomiast obiektywna prawidłowość jest taka, że prawdziwe pieniądze dla IT znajdują się w przemyśle, energetyce, handlu i logistyce, a także w bankowości. Ponieważ każdy kraj chroni dostępu do swojej gospodarki poprzez systemy „certyfikatów” i „dopuszczeń”, to oczywiście firmy informatyczne przejdą tam, gdzie są prawdziwe pieniądze.- Praktycznie wszystkie, ale na etapie początkowym. Firmy dopiero powstają, zdobywają doświadczenie. Trwa proces zamiany z „pracownika najemnego” na „firmę świadczącą usługi”. Powstają firmy informatyczne, budowlane, inżynieryjne, transportowe, usługowe itp.Białoruskich firm w Polsce jeszcze do niedawna było mało – ok. 60, w tym realnie pracujących ok. 16. Od 2017 r. w Polsce powstaje ok. 400 białoruskich firm rocznie, jest ich już ponad 2 tys. Kryzys polityczny w Białorusi i kryzys graniczny przyspieszyły proces powstawania białoruskich firm w Polsce.Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa powstała w roku 1993. Jej głównym zadaniem jest działalność na rzecz rozwoju polsko-białoruskich stosunków gospodarczych. Istotną stroną działań izby są m.in.: organizacja misji gospodarczych, forum, szkoleń, targów, wystaw oraz spotkań biznesowych.