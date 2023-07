Chińscy emigranci coraz bardziej przeciwni rządowi ChRL

Relacje Chin i Australii od 2020 r., czyli czasu nieformalnej wojny handlowej, wciąż pozostają napięte. Kraj na Antypodach zamieszkuje duża grupa osób pochodzenia chińskiego. Jak odnajdują się w obecnej sytuacji? Czy zmienił się ich pogląd na relacje Chin i Australii?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć w raporcie przygotowanym przez australijski think tank Lowy Institute. Badacze od września do grudnia ubiegłego roku przepytali 1,2 tys. dorosłych identyfikujących się jako osoby o chińskim pochodzeniu. Jest to już trzecie tego typu badanie, co pozwala również uwypuklić pewne trendy dotyczące sposobu myślenia tej grupy społecznej.

Chińczycy mieszkający na antypodach, na relacje Australii z Państwem Środka patrzą bardziej z perspektywy współpracy niż rywalizacji. Dla 71 proc. z nich Chiny to bardziej partner gospodarczy niż zagrożenie dla bezpieczeństwa. Stanowi to spory kontrast wobec opinii rodzimych Australijczyków, 63 proc. których uważa Chiny za zagrożenie.

Podobne różnice pojawiają się przy pytaniu o następne 20 lat. Dla 75 proc. Australijczyków jest prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że Chiny staną się zagrożeniem militarnym. Natomiast wśród społeczności chińskiej jest to tylko 36 proc. W kwestii potencjalnego starcia chińsko-amerykańskiego w obu grupach przeważa wybranie neutralności, z tą różnicą, że wśród Australijczyków stanowi to 51 proc. wszystkich odpowiedzi, u osób chińskiego pochodzenia 71. Przy czym po stronie USA opowiada się odpowiednio 46 i 13 proc. Dodatkowo 13 proc. przedstawicieli chińskich imigrantów uważa, że Australia powinna stanąć po stronie ChRL.

Jednocześnie takie poglądy nie przeszkadzają w utożsamianiu się przez społeczność chińską z państwem swojego obecnego pobytu, czy też popieraniu sojuszu USA i Australii. Taki sojusz jest zdaniem 87 proc. respondentów ważny lub bardzo ważny dla bezpieczeństwa Australii. Również postrzeganie Chin jako partnera handlowego może wynikać z faktu, że wymiana pomiędzy oboma państwami w ostatnim czasie, pomimo napięć politycznych, dość znacząco wzrosła.

Według danych serwisu The Observatory of Economic Complexity w 2021 r. eksport do Chin osiągnął wartość 138 mld dolarów, podczas gdy w 2019 r. było to 111 mld, a w 2016– 66,9 mld. Z kolei według danych Australijskiego Biura Statystycznego eksport do Państwa Środka w marcu br. był najwyższy w historii w okresie odkąd zbierane są dane na ten temat i osiągnął wartość 12,8 mld dolarów.

Co do samej polityki, istotny jest również fakt, że osoby chińskiego pochodzenia bardziej ufają australijskim politykom. Jak pokazuje raport Lowy Institute, 62 proc. przedstawicieli chińskiej społeczności popiera politykę zagraniczną premiera Australii Anthony’ego Albanese, a 42 proc. zgadza się z kierunkiem obranym przez Xi Jinpinga. Patrząc całościowo, chińska społeczność, choć łagodniej postrzega Państwo Środka, w dużej mierze zgadza się z najważniejszymi kierunkami australijskiej polityki. Z racji na swoją liczebność (1,4 mln osób, czyli ok. 5 proc. populacji Australii) jest szczególnie ważną mniejszością w tym kraju.

