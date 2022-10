Chińscy producenci leków ucierpią w wyniku nowego amerykańskiego prawa

Administracja USA stara się zerwać z uzależnieniem gospodarczym od Chin. Pierwszym obszarem była branża półprzewodników i nowe regulacje wspierające ich produkcję w USA oraz zakazujące eksportu wrażliwych technologii do Państwa Środka. Kolejnym jest branża biotechnologiczna.

Stany Zjednoczone chcą inwestować we własną branżę technologiczną, a przez to skracać i zabezpieczać łańcuchy dostaw.

Administracji prezydenta Bidena chodzi przede wszystkim o uniezależnienie się od Chin w kwestiach takich jak produkcja substancji potrzebnych do produkcji leków i badania nad nimi.

Na nowe prawo w USA chińska branża biomedyczna zareagowała z dużym oburzeniem.

12 września prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze (rodzaj dekretu), na mocy którego agencje rządowe mają koordynować swoje działania w obszarze biotechnologii i bioprodukcji. Celem jest prowadzenie polityki nakierowanej na rozwój rodzimych technologii, które wpłyną na postęp w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, ochrona klimatu czy bezpieczeństwo żywnościowe. Natomiast prowadzone badania mają zachowywać wysokie standardy etyczne i powinny służyć wszystkim Amerykanom oraz pozwolić utrzymać przez USA międzynarodową pozycję lidera w dziedzinie nowych (bio)technologii.

Celem Stanów Zjednoczonych jest inwestycja we własną branżę technologiczną, a przez to skrócenie i bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw

Właśnie ten ostatni zapis poniekąd wyjaśnia znaczenie tego dokumentu. Celem Stanów Zjednoczonych jest inwestycja we własną branżę technologiczną, a przez to skrócenie i bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw. Dodatkowo agencja Reuters powołując się na anonimowe wypowiedzi dwóch urzędników Białego Domu przekazała, że administracji prezydenta Bidena chodzi przede wszystkim o uniezależnienie się od Chin w kwestiach takich jak produkcja substancji potrzebnych do produkcji leków i badania nad nimi. Potwierdzać to mają dane prezentowane przez Biały Domy, wedle których 70 proc. fabryk produkujących składniki leków trafiających do amerykańskich aptek i szpitali, prowadzi swoją działalność poza USA, a 13 proc. stanowią instalacje ulokowane w Chinach. Dodatkowo fakt, że Państwo Środka inwestuje środki w tym obszarze, zdaniem rozmówców Reutersa również stanowił ważny czynnik przy podjęciu decyzji o wprowadzeniu nowego rozporządzenia.

Chińska branża biomedyczna zareagowała z dużym oburzeniem na amerykańskie decyzje

Na nowe prawo w USA chińska branża biomedyczna zareagowała z dużym oburzeniem, a nastrojów nie poprawiła reakcja giełdy. Wartość akcji największych firm takich jak WuXi Biologics, Pharmaron Beijing, WuXi AppTec w ciągu pierwszych kilku dni po ogłoszeniu rozporządzenia spadła odpowiednio o 24, 15,7 i 10,8 proc. Należy jednak dodać, że według prognoz Financhill i Stock Forecast, kurs giełdowy wspomnianych firm może poprawić się w najbliższych miesiącach. Wynika to choćby z faktu, że gospodarczy rozwód pomiędzy USA i Chinami nie nastąpi z dnia na dzień. Takie rozwiązanie w wyniku gwałtownego wzrostu kosztów produkcji zdaniem Jefferies Group kosztowałoby amerykańskie firmy jednorazowo 18 mld dolarów, a w każdym kolejnym roku - dodatkowe 12 mld dolarów.

Choć w związku z tym nie czekają nas w najbliższym czasie radykalne zmiany na rynku substancji medycznych, to w dłuższym okresie możemy być świadkami początku końca ery uzależnienia świata od chińskich dostaw. Od czasu pandemii zbytnie poleganie na łańcuchach dostaw opartych i Chiny jest postrzegana przez państwa Zachodu jako potencjalna słabość.

