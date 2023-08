Chińscy turyści wracają do Europy z nowymi pomysłami

Chińskie ministerstwo kultury i turystyki pozwoliło tamtejszym biurom podróży na organizację wycieczek do 78 krajów - w tym do Polski.

Chiny otworzyły przed swoimi turystami zamknięte dla nich od czasu pandemii kraje. Na liście jest Polska.

Ceny biletów lotniczych z Chin do Europy są nawet dwa razy wyższe niż przed pandemią.

Polska jest jedną z najbardziej obiecujących destynacji dla chińskich podróżnych.

Zamknięcie rynku turystycznego z Chin w ciągu trzech lat od wybuchu pandemii związane było z prowadzeniem bardzo restrykcyjnej polityki, która miała minimalizować ryzyko pojawienia się nowych ognisk zapalnych choroby.

Restrykcje w podróżowaniu dla obywateli Chin były ograniczane stopniowo. W grudniu 2022 roku chińskie władze zniosły obowiązującą od marca 2020 roku politykę "zero covid", która skutkowała tym, że Chińczycy nie mogli wyjeżdżać w celach turystycznych poza granice swojego kraju, a podróże służbowe były ściśle reglamentowane.

Otwarcie nowych kierunków podróży dla obywateli chińskich także następowało stopniowo. W styczniu ogłoszono koniec okresu izolacji, kiedy Chiny otworzyły granice i wydały "pilotażowe" zezwolenie na wyjazdy grupowe do 20 państw, w tym do Tajlandii, Rosji, Kuby i Argentyny.

Druga "transza" opublikowana w marcu obejmowała 40 krajów, w tym Nepal, Francję, Portugalię i Brazylię. Rozszerzenie z 10 sierpnia obejmuje 78 państw w tym Polskę. Oprócz naszego kraju turyści mogą wybrać się również do m. in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej - podaje Reuters.

Chińscy turyści wracają do Europy, jednak zapewne nie w takiej skali jak przed pandemią

Przed pandemią Chińczycy wydawali na turystykę zagraniczną więcej niż obywatele jakiegokolwiek innego kraju. W 2019 r. było to 255 mld dolarów, z czego (szacuje się) 60 proc. pochodziło z wycieczek grupowych.

Te wyniki sprzed czterech lat może być trudno powtórzyć, ponieważ zmieniły się realia dla podróżujących - głównie te związane z cenami noclegów i transportu.

Najważniejszym terminem w kalendarzu podróżnych z Chin jest okres 5 dni wolnego przysługujący wszystkim Chińczykom na początku maja związany ze świętem pracy. W roku 2023, w okresie przerwy majowej, dostępne dla obywateli Państwa Środka były kierunki w Azji Południowo-Wschodniej.

Jednak liczba chińskich turystów odwiedzających Tajlandię, Singapur, Indonezję i Filipiny była w maju o co najmniej 60 proc. niższa w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.

Zmiany w trendach. Turyści z Państwa Środka coraz bardziej skłonni do podróży indywidualnych

Zmianę w trendzie podróżujących Chińczyków odnotowała Austria, która znalazła się na liście państw, do których obywatele Państwa Środka mogli już podróżować od lutego.

Emanuel Lehner-Telič, szef rynków Azji i Pacyfiku w austriackim narodowym biurze turystyki, cytowany przez chiński portal Jingdaily, tłumaczył to rosnącą liczbą indywidualnych podróżnych z Chin.

- Do końca maja Austria osiągnęła wzrost o około 20 proc. w porównaniu z poziomem turystyki obserwowanym w 2019 roku - zaznaczył Lehner-Telič.

Dodał, że wnioski wizowe wydane w ambasadzie w Pekinie do końca czerwca osiągnęły poziom sprzed pandemii COVID-19, co wskazuje na obiecujące ożywienie w turystyce.

Z przeprowadzonego w kwietniu przez Dragon Trail badania wśród podróżnych z Państwa Środka wynika, że ponad 15 proc. respondentów wyraziło chęć lub plany odwiedzenia Europy w 2023 roku, co czyni ją najbardziej pożądanym regionem świata - po Azji.

Chińczycy nadal chcą podróżować do Europy mimo wysokich cen. Polska zyskuje na atrakcyjności

Według Sienny Parulis-Cook z Dragon Trail International, Chińczycy nie stracili apetytu na podróże do Europy, zwłaszcza do krajów Europy Zachodniej, takich jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Gdy polityka i przepustowość na to pozwolą, powinniśmy zobaczyć ożywienie na tym rynku.

- Oczekuje się, że ożywienie chińskiej turystyki stanie się bardziej zauważalne przed październikowymi wakacjami, a niektóre europejskie destynacje potencjalnie osiągną pełne ożywienie do 2024 r. - dodała Parulis-Cook.

Warto jednocześnie zauważyć potencjał Polski jako celu turystycznego dla podróżujących z Chin. W styczniu br. nasz kraj został wyróżniony przez serwis Tongcheng Travel jako "najbardziej obiecująca destynacja turystyczna 2023".

W przypadku Polski trudno przewidzieć, czy będzie rozwijać się dotychczasowy model podróży z Państwa Środka polegający na oferowaniu zorganizowanych wycieczek, czy zagospodarowany zostanie nadal niszowy segment turystyki indywidualnej.

Koszt podróży do Europy stanowi dużo większe wyzwanie finansowe dla chińskich podróżnych niż przed pandemią. Według danych Skyscanner Travel Insight, ceny biletów lotniczych w regionie Azji Południowo-Wschodniej były w lutym 2023 roku o 33 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu w 2019 r. w porównaniu ze wzrostami odpowiednio o 12 proc. i 17 proc. w Europie i Ameryce Północnej.

W niektórych przypadkach klienci płacą dwa razy więcej niż cztery lata temu. Według American Express Global Business Travel (Amex GBT), bilet w klasie biznes z Paryża do Szanghaju, który w 2019 roku kosztował około 5650 dolarów, obecnie kosztuje ponad 11 500 dolarów. Średnia cena za miejsce w klasie biznes z Singapuru do Szanghaju jest również dwukrotnie wyższa niż w 2019 r., stwierdzili analitycy z Amex GBT.