Chińska gospodarka spowalnia. Ale to dobrze

Druga gospodarka świata zawsze okazywała się znacznie silniejsza niż przewidywano w prognozach. Tempo wzrostu, inwestycji i konsumpcji przyzwyczaiło nas do tego, że Chiny mogą tylko rosnąć. Tak będzie też w 2019 r., choć spowolnienie będzie widoczne.

Konsumpcja tak, inwestycje w infrastrukturę niekoniecznie

Wolniej, czyli lepiej

Wzrost produkcji przemysłowej w Chinach traci dynamikę nieprzerwanie od lutego (wzrost o 7,2 procent) i w październiku wyniósł 5,9 procent. Słabło także spożycie prywatne, które w ostatnich latach było wehikułem wzrostu.Według chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego realny wzrost PKB od początku roku systematycznie spadał z 6,8 procent w pierwszym kwartale do 6,7 procent w drugim kwartale i 6,5 procent w trzecim kwartale 2018 r.Chociaż prognoza 6,6 procent w 2018 r. jest nadal realistyczna, oczekuje się, że tempo wzrostu dla całego roku pozostanie stabilne. W 2019 r. i w kolejnych latach można się jednak spodziewać znacznie niższych wzrostów. Wzrasta protekcjonizm w handlu światowym, co szczególnie dotyczy Chin jako największego na świecie kraju eksportującego. Ponadto, prognozy gospodarcze ważnych partnerów handlowych, takich jak Unia Europejska są również niższe.Według różnych szacunków wzrost w Chinach w 2019 r. ma wynieść nie mniej niż 6 i nie więcej niż 6,5 proc. z tendencją spadkową. Gwałtowniejsze spadki byłyby problemem nie tylko Chin, ale całej gospodarki światowej.Rząd reaguje na spowolnienie gospodarcze próbując wzmocnić konsumpcję prywatną i obniżając podatki. Od października zwiększono m.in. ulgę podatkową z 3.500 RMB do 5.000 RMB (około 665 USD) miesięcznie, a od 1 stycznia 2019 r. odliczane będą wydatki na edukację dzieci, koszty leczenia poważnych chorób, czynsze oraz odsetki od kredytu na nieruchomości.Zarazem ogranicza wydatki na infrastrukturę oraz zaostrza regulacje dotyczące szarej strefy bankowej. Celem jest poprawa sytuacji samorządów lokalnych, które prowadziły szereg nie zawsze racjonalnych inwestycji na kredyt.Czytaj też: Zniesienie chińskich ceł na samochody nie uratuje amerykańskich fabryk Ponadto rząd dodatkowo ograniczył możliwości finansowania przedsiębiorstw państwowych poprzez równoległy system bankowy i rozpoczął monitorowanie ich zadłużenia. Dotyczyło to w szczególności przedsiębiorstw, które działały jako współinwestorzy w lokalne projekty infrastrukturalne. W efekcie wartość kredytów dla przedsiębiorstw zaczęła więc nieznacznie spadać, ale po długim okresie szybkiego wzrostu gospodarczego utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie około 160 proc. PKB.Chińscy konsumenci są jednymi z najbardziej optymistycznych na świecie, co wynika z ogromnego wzrostu ich dochodów pieniężnych w ciągu ostatnich dekad. Ostatnio pojawiły się jednak oznaki niechęci do nabywania trwałych dóbr konsumpcyjnych, takich jak np. samochody. Niepewność w odniesieniu do sytuacji międzynarodowej, wysokie koszty nieruchomości i czynszów są dodatkowym czynnikiem powodującym stopniową zmianę struktury wydatków.Sprzyja temu też przyśpieszona urbanizacja. Mieszkańcy chińskich aglomeracji i miast wydają coraz więcej pieniędzy na edukację swoich dzieci, zdrowie, wypoczynek.Malejące tempo wzrostu gospodarczego Chin jest paradoksalnie dobrą wiadomością. Od lat mówi się, że gospodarka chińska musi przestawiać się z modelu opartego na eksporcie w stronę pobudzenia wewnętrznej konsumpcji. Działania administracji amerykańskiej – grożenie wojną handlową – proces ten wydają się przyspieszać. Z kolei gigantyczne projekty infrastrukturalne napędzane kredytami spowodowały ogromne zadłużenie firm i regionów kosztem środowiska naturalnego, a często także zasadności gospodarczej.Czytaj też: Euler Hermes: wojny handlowej (na razie) nie będzie Zmiana kursu polityki gospodarczej wydaje się być dobra zarówno dla samych Chin, jak i świata. Pod warunkiem, że nie towarzyszy jej gwałtowne załamanie, w wyniku napięć politycznych lub wojskowych w regionie.Według szacunków OECD spadek o 2 punkty procentowe w stopie wzrostu w Chinach przez dwa lata mogłyby obniżyć w skali roku światowy wzrost PKB o około 0,3-0,4 punktu procentowego. Wpływ byłby ponad dwukrotnie większy, gdyby szokowi temu towarzyszył znaczny spadek światowych cen akcji, nawet przy niższych cenach surowców.