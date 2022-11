Chińska zmiana warty. Kim jest człowiek nr 2, który rządzić będzie gospodarką?

Xi Jinping przypieczętował pozycję „przewodniczącego wszystkiego”. Partyjnym numerem dwa i przyszłym premierem został natomiast Li Qiang, w chińskim systemie władzy odpowiadający za sprawy ekonomiczne. Jakie zatem są perspektywy dla drugiej gospodarki świata?

XX Zjazd w praktyce oznacza koniec Chin, jakie znaliśmy po reformach Deng Xiaopinga. Zatwierdzono demontaż funkcjonującego od czterech dekad systemu kolektywnego sprawowania władzy, kadencyjności i „wieku emerytalnego”, po którym partyjni oficjele nie mogli sprawować urzędów.

Do tej pory skład Komitetu Centralnego i Biura Politycznego był wypadkową układu sił między poszczególnymi frakcjami KPCh. Teraz wszystkie kluczowe stanowiska są - lub wkrótce zostaną - obsadzone ludźmi bezpośrednio lojalnymi wobec Xi Jinpinga.

Na dobrą sprawę wszystkie wewnątrzpartyjne grupy zostały rozbite lub zmarginalizowane. Został tylko Xi i wierni mu działacze.

Premier w chińskim systemie władzy premier odpowiada za sprawy ekonomiczne

Nowe rozdanie w chińskim aparacie władzy widać wyraźnie po nominacji Li Qianga na stanowisko premiera.

Do tej pory w chińskich strukturach władzy obowiązywała jasno określona ścieżka kariery. Trzeba było piąć się po kolejnych szczeblach. Premierem zostawał jeden z dotychczasowych wicepremierów.

Gwarantowało to, że stanowisko obejmie człowiek zaznajomiony już z mechanizmami władzy szczebla krajowego i wdrożony w realizowane polityki. Tymczasem Li doszedł „tylko” do stanowiska szefa KPCh w Szanghaju i z tamtej pozycji sięgnął po jeden z najważniejszych urzędów centralnych.

Li Qiang już wcześniej był wymieniany jako kandydat na fotel premiera. Wydawało się jednak, że po fatalnie przeprowadzonym pod jego kierownictwem lockdownie w Szanghaju wiosną tego roku będzie musiał trochę poczekać z powrotem na pierwszy plan. To, że tak się nie stało, jasno pokazuje, jak mocną pozycję zdobył Xi.

Do tej pory przewodniczący ChRL i premier działali w tandemie. Li jako protegowany Xi będzie raczej jego podwładnym. Podczas zjazdu Xi jasno zapowiedział kontynuację swoich działań. Należy spodziewać się zatem dalszego zacieśniania kontroli KPCh nad społeczeństwem i gospodarką oraz "pacyfikacji" kolejnych branż po BigTechach i prywatnej edukacji.

„Zero Covid” i powszechny dobrobyt. Li posprząta bałagan Xi

Trzeba jednak podkreślić, że nominacja Li nie jest związana tylko z jego lojalnością wobec „przewodniczącego wszystkiego”. To technokrata, mający na koncie kilka znaczących osiągnięć. I znany zwolennik i promotor nowych technologii i innowacji w gospodarce. Przez lata wspierał Jacka Ma, szefa Alibaby, dopóki ten nie popadł pod koniec 2020 r. w niełaskę.

Li ściągnął do Szanghaju Elona Muska i fabrykę Tesli. Za jego czasów zagraniczne inwestycje w mieście znacząco wzrosły. W 2021 r. liczony r/r wzrost wyniósł pomimo pandemii 32 proc.

Można zatem pokusić się o wskazanie kilku powodów, dla których Li Qiang zasiądzie w fotelu premiera.

Jest całkiem naturalne, że Xi chce mieć jako swą prawą rękę człowieka zaufanego, z przy tym kompetentnego. Li zapewne otrzymał już zadanie sprzątania bałaganu poczynionego przez sztandarowe projekty Xi, czyli politykę „zero covid”, owocującą ciągłymi lockdownami rozchwiewającymi gospodarkę oraz kontynuację polityki „powszechnego dobrobytu”, a więc budowy państwa socjalnego z „chińską charakterystyką”.

O rezygnacji z dwóch autorskich projektów „przewodniczącego wszystkiego” raczej nie ma mowy. „Zero covid” może zostać złagodzone najwcześniej wiosną - podczas sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (fasadowego parlamentu). Całkowite zniesienie tej polityki wydaje się mało prawdopodobne - nie tylko ze względu na Xi. Drugi powód jest czysto praktyczny; Chińska służba zdrowia nie wytrzyma zwiększonej liczby zachorowań.

Z kolei hasło „powszechny dobrobyt” powraca po kilku miesiącach spędzonych na dalszym planie. Tutaj również ideologia miesza się z pragmatyzmem. Pekin musi zająć się rosnącymi nierównościami społecznymi. Problemem jest - jak zawsze - finansowanie. Początkowo Xi chciał obciążyć władze prowincjonalne i lokalne, jednak - w obliczu systematycznego pozbawiania ich kolejnych źródeł dochodów - okazało się to niemożliwe.

Innym sposobem miały być nowe podatki, w tym od nieruchomości. To napotkało zdecydowany opór wewnątrz partii, co pokazuje, że są jednak limity władzy Xi. Najnowszy pomysł na zdobycie pieniędzy? Zasugerowane dobrowolne składki milionerów i firm prywatnych. Już pojawiają się pogłoski, że „składka solidarnościowa” może przemienić się w podatek majątkowy...

Bogaci Chińczycy głosują nogami. Tak ratują swoje majątki

Efektem jest "głosowanie nogami" przez najbogatszych Chińczyków. Przez wiele lat głównym kanałem wyprowadzania pieniędzy z Chin był Hongkong, lecz likwidacja autonomii byłej brytyjskiej kolonii wymusiła poszukiwanie innych sposobów.

W ukrywaniu i zarządzaniu majątkiem chińskich elit wyspecjalizował się w ostatnich latach Singapur. Tamtejsze banki i kancelarie nie podają konkretnych statystyk, wspominając jedynie, że w latach 2020-21 liczba ich chińskich klientów uległa podwojeniu, a w trakcie XX Zjazdu wzrosła liczba zapytań o usługi...

Ten sam proces można zaobserwować w staraniach o obywatelstwa innych państw lub przynajmniej „zielone karty” umożliwiające stały pobyt. Jak zawsze największą popularnością cieszy się ideologiczny arcywróg, czyli USA.

Kolejnym powodem stojącym za nominacją Li może być próba uspokojenia rynków. Od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej entuzjazm inwestorów względem Chin słabnie.

Oprócz bliskiego partnerstwa Pekinu z Moskwą złożyły się na to wzrost napięcia wokół Tajwanu, amerykańska presja na chińską branżę półprzewodników, a przede wszystkim zacieśnianie przez KPCh kontroli nad gospodarką i polityka „zero covid”.

Dzieje się to, przed czym wiosną ostrzegał Jörg Wuttke, przewodniczący Europejskiej Izby Handlu w Chinach: chińskie władze tracą wiarygodność.

W jakiej kondycji naprawdę jest chińska gospodarka?

Wybór Li zdecydowanie nie uspokoił rynków. Wręcz przeciwnie. Po zakończonym w niedzielę Zjeździe Partii nadszedł czarny poniedziałek na giełdzie.

Hongkoński Hang Seng Tech Index stracił ponad 9 proc. i osiągnął najniższą wartość od 2008 r. Na Wall Street indeks Nasdaq Golden Dragon China, obejmujący chińskie spółki notowane w USA, stracił 20 proc. Na to wszystko nałożył się jeszcze spadek kursu juana do dolara. Chińska waluta ma najniższą wycenę od 14 lat.

Do tego od chwili objęcia władzy przez Xi po XVIII zjeździe w 2012 r. chińska gospodarka spowalnia. Wzrost gospodarczy zmalał z 10-12 proc. w erze Hu Jintao (2002-12) do 5-6 proc. na progu pandemii.

Do danych gospodarczych podawanych przez Pekin analitycy podchodzą coraz bardziej sceptycznie. Zresztą obecny premier Li Keqiang sam przyznał, że są one szacunkowe.

Według Luisa Martineza z Uniwersytetu Chicago realnie chińska gospodarka może być mniejsza nawet o 7 bilionów dolarów - czyli przeszło o jedną trzecią - niż głoszą oficjalne statystyki. Naukowiec opiera swoje wyliczenia na analizie zdjęć satelitarnych, obrazujących aktywność gospodarczą. Celem badań nie było deprecjonowanie Chin, a sprawdzenie, jak oficjalne dane podawane przez państwa odbiegają od realiów. Martinez i jego zespół potwierdzili starą prawdę, że państwa autorytarne mają tendencję do znacznego zawyżania swoich osiągnięć. Jego praca potwierdza wyniki kilku wcześniejszych badań, które sugerowały, że Pekin zawyża dane na temat wzrostu gospodarczego o 2-3 proc.

W przypadku Chin dodatkowe kontrowersje wzbudziło przesunięcie ogłoszenia wyników gospodarczych za trzeci kwartał - z dnia przed na dzień po zjeździe. Oficjalnie Pekin nie chciał odciągać uwagi od zjazdu.

To zastanawiające, gdyż wyniki - chociaż nie imponujące - były lepsze od zakładanych. Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale wyniósł 3,9 proc. Dla porównania: w poprzednim kwartale, głównie za sprawą lockdownu Szanghaju, było to 0,4 proc. Wzrost gospodarczy Chin w 2022 r. prawdopodobnie wyniesie ok. 3 proc.

Jeżeli ten trend się utrzyma przez najbliższe lata, to znacząco się oddala perspektywa budowy do 2035 r. „umiarkowanie prosperującego społeczeństwa socjalistycznego” i przegonienia Stanów Zjednoczonych w gospodarce w liczbach bezwzględnych.

Herkulesowe zadania dla nowego premiera i człowieka od gospodarki

Recesja w krajach wysoko rozwiniętych, wysokie ceny energii i żywności to nie jedyne problemy, z którymi będzie musiał zmagać się premier Li Qiang. Spowolnienie gospodarcze spowodowane jest nie tylko powodami zewnętrznymi, ale też wyczerpywaniem się zapoczątkowanego w latach 80. modelu gospodarczego opartego na produkcji i budownictwie.

Xi i jego otoczenie zdają sobie z tego sprawę i próbują zwiększyć popyt wewnętrzny, to jednak leczenie objawów, a nie przyczyn. Konieczne byłyby głębsze reformy; te zmniejszyłyby jednak kontrolę KPCh nad gospodarką i naruszyły interesy licznych grup w partii. Do tego Xi najwyraźniej nigdy nie ufał rynkom, a nieufność ta pogłębiła się wraz z krachem na giełdzie w Szanghaju w 2015 r. Strukturalne problemy widać po kryzysach na rynkach nieruchomości i w sektorze bankowym.

Nie należy jednak oczekiwać spektakularnego załamania się chińskiej gospodarki. Tempo spowolnienia i narastanie problemów zależeć będzie od działań podejmowanych przez władze. Przed Li Qiangiem iście stoją herkulesowe zadania, a to, jak sobie z nimi poradzi, zależeć będzie m.in. od tego, ile swobody zostawi mu Xi Jinping.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma