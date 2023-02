Chiński balon nad USA. Pentagon nie mógł już dłużej ukrywać sprawy

Sprawa chińskiego balonu nad USA stała się głośna i doprowadziła do eskalacji napięcia pomiędzy obydwoma krajami, a nawet przyczyniła się do pojawieniu się teorii o… UFO. Dlaczego tym razem stało się tak głośno o tym incydencie, mimo że do podobnych dochodziło już wcześniej?

4 lutego amerykański myśliwiec F-22 zestrzelił chiński balon, który znalazł się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Do drugiego zestrzelenia tego typu obiektu doszło 10 lutego, a do kolejnego 11 lutego. Z kolei 12 lutego myśliwiec F-16 zestrzelił, jak poinformowano, obiekt "o wielobocznym kształcie".

Chińskie władze nie przyznały się oczywiście do szpiegowania za pomocą balonów USA i utrzymują, że były one wykorzystywane wyłącznie do pomiarów meteorologicznych.

Mało kto wydaje się wierzyć w te zapewnienia. Już pierwsze zestrzelenie balonu stało się przyczyną eskalacji istniejących napięć na linii Chiny-USA.

Jak pisze Business Insider, to jednak z pewnością nie pierwszy taki incydent. Z publicznie dostępnych danych amerykańskiego wywiadu wynika bowiem, że od 2004 r. do 2022 r. odnotowano 510 niezidentyfikowanych obiektów latających w przestrzeni powietrznej USA. Dlaczego zatem o sprawie zrobiło się głośno właśnie teraz?

Po pierwsze skuteczność wykrywania tego typu obiektów jest obecnie większa, dzięki modernizacji sieci radarów monitorujących przestrzeń nad Ameryką Północną, która trwa od 2021 roku. Po drugie niewykluczone jest, że Chiny zintensyfikowały w ostatnim czasie działania wywiadowcze z użyciem balonów. Po trzecie pierwszy z zestrzelonych balonów zszedł tak nisko, że widoczny był z ziemi i w internecie szybko zaczęły krążyć zdjęcia i filmy, na których udało się go uwiecznić. Pentagon nie mógł już więc dłużej udawać, że sprawy nie ma.

Więcej na temat pisze Business Insider.