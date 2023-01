Chiński biznes znalazł sposób na obejście amerykańskich ograniczeń

Szwajcaria stała się nowym miejscem wchodzenia chińskich firm na giełdę. Amerykanie dają do zrozumienia, że mogą przykręcić śrubę. Trzeba też liczyć się z reakcją Brukseli.

Zwiększona kontrola ze strony Stanów Zjednoczonych bardzo utrudnia chińskim firmom wejście na nowojorską giełdę NYSE, będącą nie tylko symbolem sukcesu i prestiżu, ale istotnym źródłem kapitału dla globalnych firm.

Również na wielu europejskich i chińskich giełdach sentyment nie sprzyja nowym emisjom. Chińskie podmioty szukają alternatywnych dróg na światowe rynki i parkiety.

Nową, ale zapewne tymczasową platformą dla chińskich spółek chcących umiędzynarodowić swoją działalność stała się Szwajcaria.

Waszyngton nie zablokował chińskim podmiotom bezpośrednio możliwości wejścia na Wall Street. Każda firma z Państwa Środka, chcąca być notowaną w Nowym Jorku, musi jednak poddać się audytowi przez amerykańskie firmy lub udostępnić władzom USA podobne dokumenty z postępowań w Chinach. Tą drogą Waszyngton może sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo ma związki z chińskimi podmiotami rządowymi i wojskowymi objętymi sankcjami lub osobami fizycznymi bądź prawnymi znajdujących się na czarnej liście departamentu handlu.

Efekty takiej polityki zaczęły być szybko widoczne. W 2021 r. na amerykańskie giełdy weszło ponad 40 chińskich spółek, a łączna wartość ich ofert pierwotnych (IPO) wyniosła ok. 15 mld dolarów. W ubiegłym roku te liczby spadły do jedynie 16 firm i 540 mln USD.

Szwajcaria zachowuje pozycję neutralnego centrum finansowego. Chińskie firmy ciągną w Alpy

Tutaj na scenę wkracza Szwajcaria. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy na parkiet w Zurychu weszło dziewięć chińskich spółek, zbierając łącznie 3,15 mld USD. Do prywatnej firmy chemicznej Jiangsu Eastern Shenghong należy największy szwajcarski debiut giełdowy ubiegłego roku. IPO tego przedsiębiorstwa osiągnęło wartość 718 mln dolarów.

Giełda w Zurychu nie należy do największych ani do najpopularniejszych. Co zatem ciągnie chińskie firmy w Alpy? Chociaż Szwajcaria dołączyła do zachodnich sankcji na Rosję, to nadal stara się zachować pozycję neutralnego centrum finansowego, przyjaznego wszystkim inwestorom.

Chińsko-szwajcarskie porozumienie giełd ułatwia debiuty

To jednak nie wszystko. Pod koniec lipca w życie weszło porozumienie China-Switzerland Stock Connect. Na jego mocy spółki notowane na giełdach w jednym krajów - sygnatariuszy porozumienia, mogą ubiegać się o równoległe notowania w kraju partnerskim poprzez emisję globalnych kwitów depozytowych (GDR). Tym sposobem chińskie firmy zdobywają dostęp do międzynarodowego kapitału i łatwiejsze wejście na zachodnie rynki.

W 2019 r. Chiny zawarły podobną umowę z Wielką Brytanią. Jednak wkrótce relacje między Londynem i Pekinem oziębiły się znacząco, a na londyńskiej giełdzie pojawiły się notowania tylko pięciu chińskich spółek.

Rozmowy o podobnym porozumieniu Chiny prowadzą z Niemcami, ich finał stoi jednak pod znakiem zapytania. Poza wielkimi korporacjami nastroje w niemieckim biznesie względem chińskiego rynku stały się sceptyczne, a Berlin pracuje nad nową strategią mającą rozluźnić wzajemne więzy gospodarcze.

Amerykanie i Bruksela mogą ukrócić chińskie działania w Szwajcarii

Szwajcaria może okazać się tymczasowym rozwiązaniem. Amerykanie jasno dają do zrozumienia, że mogą przykręcić śrubę. Trzeba też liczyć się z reakcją Brukseli, której mogą być nie w smak szwajcarskie działania.

Wyraźnie widać tutaj problem, przed którym staje coraz więcej chińskich firm marzących o globalnej karierze. Wejście na zachodnie rynki, cały czas oferujące najwięcej możliwości, może wymagać “desinizacji” - odcięcia się od Chin. Polityka KPCh, konsekwentnie zmierzająca do umocnienia kontroli nad gospodarką, może w niektórych przypadkach ułatwić podjęcie takiej decyzji szefom największych przedsiębiorstw.

