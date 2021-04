Chiński biznesman przyznał się, że przemycał amerykańską technologię

Chiński biznesman i biolog morski przyznał się w środę przed sądem federalnym w Bostonie, że nielegalnie przekazywał amerykańską technologię morską uniwersytetowi wojskowemu w Chinach. Uczelnia ta znana jest m.in. z prac nad podwodnymi dronami.

45-letni Shuren Qin, który od 2014 r. mieszka w stanie Massachusetts, jest założycielem firmy sprzedającej sprzęt oceanograficzny. W 2018 r. został oskarżony o nielegalny eksport do Chin hydrofonów, czyli urządzeń stosowanych do rejestrowania dźwięku pod wodą.

Mężczyzna przyznał się w środę do 10 stawianych mu zarzutów, w tym zmowy w celu złamania przepisów o eksporcie, oszustw wizowych, prania brudnych pieniędzy oraz przemytu.

Prokuratura oskarżała go także o wywóz z kraju m.in. bezzałogowych pojazdów naziemnych oraz twierdziła, że w latach 2015-2018 dostarczył towary o wartości 8 mln dolarów podmiotom kontrolowanym przez chiński rząd. Qin przyznał się jedynie do zarzutów dotyczących 60 hydrofonów o wartości 100 tys. dolarów. W ramach ugody prokuratorzy zgodzili się zarekomendować dla niego przed sądem karę pozbawienia wolności w wymiarze od 87 do 108 miesięcy.

Wskazali też, że Północnozachodni Uniwersytet Politechniczny w Xi'an w Chinach zlecił Qinowi zdobycie urządzeń używanych do walki z okrętami podwodnymi oraz że mężczyzna uzyskał hydrofony od amerykańskiego wytwórcy. Prawnik Qina powiedział, że jego klient nie był świadomy, w jakim celu miały być wykorzystane urządzenia, które przekazywał do Chin.

Zastępca prokuratora generalnego USA John Demers powiedział podczas środowego seminarium na Uniwersytecie George'a Washingtona, że działalność szpiegowska Chin i związana z nią kradzież technologii są traktowane priorytetowo przez ministerstwo sprawiedliwości USA.