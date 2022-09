Chiński eksport rośnie wolniej. Juan traci do dolara

W wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie tempo wzrostu chińskiego eksportu maleje. Jest to cios dla zmagającego się z efektami pandemicznych ograniczeń i suszy Państwa Środka. Słabsze dane dotyczące handlu pociągnęły w dół kurs juana.

Teoretycznie słabszy juan powinien pomóc chińskiemu eksportowi.

Słaba waluta może jednak spowodować wzrost kosztów importowanych do Chin nośników energii, jak ropa i gaz.

Ostre hamowanie chińskie eksportu. O niedawnych rekordach można zapomnieć

Według chińskich władz celnych wartość chińskiego eksportu wzrosła w sierpniu o 7,1 proc. r/r. Te dane w większości państw świata przyjęte byłyby z zadowoleniem. Ale dla Chin oznacza to gwałtowne hamowanie.

Jeszcze w lipcu wzrost eksportu wyniósł 18 proc. Jest to także wynik znacznie gorszy niż oczekiwane 13,6 proc., a także najniższy od kwietnia tego roku. Co więcej, w zeszłym miesiącu zanotowano spadek eksportu do USA o 3,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego, co było pierwszym spadkiem od maja 2020 r., kiedy zaczęły wchodzić w życie na całym świecie ograniczenia pandemiczne.

W efekcie spadku dynamiki eksportu nadwyżka handlowa Chin wyniosła 79,4 mld dolarów w sierpniu. Oznacza to dość gwałtowny spadek w porównaniu do rekordowo wysokiego poziomu 101,3 mld dolarów nadwyżki w lipcu.

Widoczne spowolnienie dynamiki eksportu kolejnym niepokojącym sygnałem z chińskiej gospodarki

Skurczenie się nadwyżki handlowej to efekt zakłóceń w produkcji i logistyce w wyniku pandemicznych restrykcji dotykających poszczególne miasta i całe prowincje w ChRL, a także spłaszczenia zagranicznego popytu. Z powodu rosnącej inflacji konsumenci ograniczają wydatki i odchodzą od kupna towarów popularnych w pandemii, jak elektronika i sprzęt AGD, w których wyspecjalizowały się Chiny. Spowolnienie dynamiki eksportu to kolejny niepokojący sygnał z chińskiej gospodarki, która już teraz jest mocno osłabiona w wyniku sierpniowych blokad ośrodków produkcyjnych i eksportowych takich jak Yiwu w prowincji Zhejiang, a także ograniczeń w dostawach prądu do fabryk w prowincji Syczuan w związku z falami upałów.

Z kolei import wzrósł w sierpniu o 0,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, wobec ponad dwuprocentowego wzrostu w lipcu. To także wynik poniżej oczekiwanego na sierpień 1,5 proc.. Jak twierdzi londyński “Financial Times”, słabe dane dotyczące importu prawdopodobnie odbiją się na wynikach głównych dostawców surowców do ChRL, jak Australia i Brazylia. Niemcy i Korea Południowa także odnotowują słabszy popyt ze strony Chin. Z drugiej strony spadek chińskiego importu produktów energetycznych, takich jak gaz ziemny, węgiel i produkty naftowe pomaga ograniczać wzrost globalnych cen energii.

Słabe dane z chińskiego bilansu handlu zagranicznego pociągnęły za sobą juana

Rozczarowujące dane przełożyły się na spadek wartości juana w stosunku do dolara od kwietnia tego roku. Chiński pieniądz stracił 2,7 proc. w ciągu ostatniego miesiąca. To wzmocniło zaś falę wyprzedaży chińskich akcji i obligacji.

Aktualnie kurs juana przekroczył psychologiczną granicę 7 juanów za dolara. Według Wang Jinbin, ekonomisty Uniwersytetu Renmin, dalsze osuwanie się juana może mieć kluczowe znaczenie dla importu energii i żywności. 15 września Ludowy Bank Chin zmniejszył ilość depozytów walutowych w celu uniknięcia dalszej deprecjacji waluty. W związku ze zbliżającym się 20. kongresem można się spodziewać, że partia podejmie kolejne kroki w celu ustabilizowania sytuacji walutowej.

