Chiński gigant pod amerykańskimi sankcjami. Ale to może być strzał w kolano

Jedna z największych firm energetycznych Państwa Środka trafiła na czarną listę „komunistycznych firm wojskowych” Pentagonu. Amerykański atak na chińskiego molocha energetycznego może się jednak dla USA okazać mieczem obosiecznym.

Spór o złoża Morza Południowochińskiego

W ostatnim czasie chiński import amerykańskiego LNG wzrósł w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Jednym z powodów był spór chińsko-australijski. Jak donosi firma konsultingowa Wood Mackenzie, w drugim kwartale 2020 r. Chiny zakupiły 10 dostaw LNG od amerykańskich producentów - kosztem Australii, której udział w chińskim rynku się zmniejszył.Chiński odwet może również uderzyć amerykańskie firmy operujące w Chinach. Dla przykładu: Exxon Mobil, trzecia co do wielkości amerykańska korporacja, jest mocno zaangażowana w Chinach i w tym roku rozpoczęła budowę wartego 10 mld dol. kompleksu petrochemicznego w prowincji Guangdong.Jednocześnie Exxon Mobil, w ramach joint venture z wietnamską spółką PetroVietnam, prowadzi wiercenia 80 kilometrów od wybrzeża Wietnamu - na obszarze, do którego Państwo Środka rości sobie prawa. Pekin wielokrotnie groził już amerykańskiej firmie problemami w ChRL za rzekome naruszanie chińskiej suwerenności.Najnowsze sankcje są częścią rozleglejszej kampanii administracji prezydenta Trumpa na rzecz powstrzymania Chin przed siłowym zajęciem cennych złóż węglowodorów pod dnem Morza Południowochińskiego, o który Pekin toczy spór z sąsiadami.W czerwcu sekretarz stanu Mike Pompeo odrzucił chińskie roszczenia terytorialne na tym akwenie i w pełni poparł jednomyślną decyzję Trybunału Międzynarodowego w sprawie Filipiny przeciw Chinom z 2016 roku.Jednocześnie Waszyngton nałożył sankcje na grupę obywateli Chin i przedsiębiorstw sektora obronnego za ich udział w budowie sztucznych wysp na spornym Morzu Południowochińskim oraz w zastraszaniu państw Azji Południowo-Wschodniej.Czytaj także: Chińscy giganci łączą siły na rynku ropy Podstawą sankcji jest ustawa z 1999 r., wymagająca od Pentagonu sporządzenia katalogu firm „posiadanych lub kontrolowanych” przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Dodanie CNOOC zwiększyło liczbę chińskich spółek na amerykańskiej czarnej liście do 35. Są tam już Huawei, Sinochem, ChemChina, China Mobile, China Telecom, Panda Electronics i Hikvision.CNOOC jest jedną z tzw. trzech baryłek, czyli trzech państwowych korporacji dominujących w chińskim sektorze energetycznym. I narodowym czempionem w eksploatacji i wydobycia węglowodorów ze złóż morskich.Działania CNOOC w rejonie Morza Południowochińskiego stały się przedmiotem kontrowersji, ponieważ Chiny roszczą sobie prawo do eksploatacji surowców na wodach położonych daleko od ich bezspornych granic, a będących w wyłącznych strefach ekonomicznych krajów takich jak Wietnam i Filipiny.Chiński gigant, z racji swojego doświadczenia z odwiertami głębinowymi, pozostaje najważniejszym chińskim podmiotem gospodarczym działającym na akwenie.CNOOC pierwszy raz znalazła się w centrum sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim w 2012 r., kiedy to zaprosiła zagraniczne firmy do współpracy w wierceniu bloków niedaleko wybrzeża Wietnamu, które Hanoi przyznało już amerykańskiemu Exxon Mobil i rosyjskiemu Gazpromowi.W 2014 r. chińska korporacja jednostronnie postawiła wartą 1 mld dol. morską platformę wiertniczą Haiyang Shiyou 981 w wietnamskiej strefie ekonomicznej, doprowadzając do największego kryzysu w bilateralnych stosunkach od czasów wojny chińsko-wietnamskiej z 1979 r.CNOOC uczestniczy również w kontrowersyjnych negocjacjach z Filipinami na temat wspólnej eksploracji surowców w spornej części morza południowochińskiego - pomimo tego, że w 2016 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze w całości odrzucił chińskie roszczenia.