Chiński handel zagraniczny bije rekordy. Pekin dąży do zrównoważenia bilansu

W pierwszym półroczu 2018 roku obroty chińskiego handlu zagranicznego urosły o 7,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, co przełożyło się na ponad 14 bilionów juanów (ok. 2,12 biliona USD). To gigantyczne pieniądze, choć obecnie szybciej rośnie import, bo Chińczycy dążą do zbilansowania swej wymiany ze światem.

Solidna nadwyżka handlowa

Dążenie do zrównoważonego handlu

To, że Pekin szuka równowagi w handlu zagranicznym, było wiadome od kilku lat i może być szansą także dla polskich firm, choć wejście na chiński rynek jest bardzo trudne i kosztowne.Chiński eksport wzrósł o 4,9 proc. rok do roku w okresie styczeń-czerwiec 2018, ale import wzrósł jeszcze bardziej - o 11,5 proc. - co przełożyło się na nadwyżkę handlową w wysokości 901,3 miliarda juanów. Jest ona wciąż bardzo duża, ale zmniejszyła się aż o 26,7 proc. - podała Generalna Administracja Celna Chin (GAC).Zobacz też: Wojna handlowa z USA nie zaszkodzi wzrostowi chińskiego PKB Rzecznik GAC Huang Songping powiedział, że handel zagraniczny wciąż utrzymuje szybki wzrost, głównie dzięki trwającemu globalnemu ożywieniu gospodarczemu i stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju.Łącznie eksport i import produktów przetworzonych wzrósł o 12,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego (do 8,33 biliona juanów), co stanowi blisko 60 proc. całości handlu zagranicznego. I ta tendencja się utrzyma.Handel Chin z Unią Europejską, największym partnerem handlowym Pekinu, wzrósł o 5,3 proc. A obroty handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i krajami ASEAN wzrosły odpowiednio o 5,2 proc. i 11 proc. (obroty handlowe z USA zapewne obniżą się w drugim półroczu 2018 roku). Warto jednak zwrócić uwagę na wymianę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – wzrosła ona o 14,7 proc. rok do roku. Handel z krajami położonymi na linii projektu "Pasa i drogi" (Belt and road) również odnotował znacznie szybszy od przeciętnego wzrost, co dobrze wróży na przyszłość.Zobacz też: 20 umów na 30 mld dol. Tak Chiny zaprzyjaźniają się z Niemcami Huang dodał, że Chiny poczyniły duże postępy w dążeniu do bardziej zrównoważonego handlu, a znacząca wcześniej nadwyżka kurczyła się przez osiem kwartałów z rzędu (poprzez szybsze tempo wzrostu importu). - Nadwyżkę Chin w handlu towarami determinowała struktura gospodarcza i duże projekty wewnętrzne, ale należy traktować to obiektywnie i racjonalnie - podsumował Huang.Niewątpliwie wraz z dalszym otwarciem handlu zagranicznego Chin na świat saldo w handlu będzie coraz bardziej zrównoważone. Pytanie kto na tym najbardziej skorzysta.