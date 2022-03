Chiński minister: Nie życzymy sobie, by sankcje na Rosję wpływały na Chiny

Chiny nie są stroną konfliktu na Ukrainie, opowiadają się przeciwko sankcjom nakładanym na Rosję, a tym bardziej nie życzą sobie, by sankcje te wpływały na ChRL – oświadczył chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi.

Chiny zastrzegają sobie prawo do ochrony swoich prawowitych interesów - zaznaczył szef chińskiego MSZ w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Jose Manuelem Albaresem.

Wang oświadczył, że Chiny od początku konfliktu promują rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą "na swój własny sposób". Wyraził nadzieję, że kolejna runda negocjacji przyniesie postęp.

Chiński minister ocenił, że "niektóre siły wciąż oczerniają" stanowisko ChRL w sprawie Ukrainy i rozsiewają fałszywe informacje. Wcześniej chińskie MSZ zaprzeczało doniesieniom dziennika "Financial Times", że Moskwa poprosiła Pekin o sprzęt wojskowy, który miałby zostać wykorzystany w wojnie przeciwko Ukrainie.

Władze ChRL nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, sprzeciwiły się nazywaniu jej inwazją i deklarowały zamiar utrzymania normalnych kontaktów gospodarczych z Rosją. Wang oświadczył niedawno, że przyjaźń chińsko-rosyjska jest "solidna jak skała", a oba kraje mają szerokie perspektywy współpracy.

Według agencji Reutera i innych mediów, USA miały przekazać sojusznikom, że Chiny wyraziły gotowość do pomocy Rosji. Odpowiedzią USA na taką pomoc miałyby być sankcje. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price odmówił bezpośredniego komentowania tych doniesień, ale zaznaczył, że USA "nie będą stały z boku i pozwalały, by Chiny czy jakiekolwiek inne państwo rekompensowało straty Rosji". Zaznaczył też, że ChRL ze względu na swoje stosunki z Rosją jest w lepszej niż inne kraje pozycji, by doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie.