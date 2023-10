Chiński rząd wprowadza zmiany w systemie zarządzania lasami

Chiny w ciągu ostatnich lat deklarują zwrot w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Jednym z tego przejawów ma być dążenie do wzrostu zalesienia kraju.

Jednocześnie wciąż palącym problemem w Chinach pozostaje utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, w pewnej części opartego o drewno jako surowiec. Przed wyzwaniem połączenie obu tych kwestii stanęło chińskie przywództwo, przedstawiając plan zmiany systemu zarządzania lasami.

Chińskie władze ruszają z wielką reformą zarządzania zasobami leśnymi

25 września Biuro Prezydialne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Biuro Generalne Rady Państwa (chińskiego rządu) ogłosiły wspólnie reformę zarządzania zasobami leśnymi. Jej celem jest zmiana w systemie kolektywnego zarządzania lasami, z jasno określonym podziałem praw i obowiązków. Zdaniem autorów dokumentu, realizacja jego zapisów zwiększy zatrudnienie i dochody miejscowych rolników i robotników leśnych.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), tereny leśne zajmują 22,1 proc. powierzchni Chin. Zgodnie z obecnie obowiązującym w prawem, lasy są własnością państwa. Dana część może zostać zakontraktowana dla gospodarstwa rolnego, które w krótkim okresie czasu - najczęściej jest to 5 lat - ma prawo użytkowania. Jednocześnie takie gospodarstwo nie może przekazać nikomu praw do gruntu leśnego. Stąd też istotą reformy tego systemu jest zezwolenie na przekazanie przez rolników wspomnianych praw innym podmiotom, np. firmom z branży drzewnej. Co więcej, chiński rząd zakłada utworzenie przedsiębiorstw, które pozyskiwałyby drewno z lasów „na umiarkowaną skalę z większych obszarów leśnych”. Zdaniem ekspertów z firmy konsultingowej Trivium China taki zapis może sugerować tworzenie spółdzielni wzorowanych na spółdzielniach rolniczych.

Nowy system zarządzania lasami ma działać juz za 3 lata

Obecnie, według danych różnych zrzeszeń producentów, w tym Chińskiego Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Produktów Leśnych, firm działających w tej branży może być blisko 100 tys., głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich są m. in. producenci sklejki w liczbie 6 tys., wytwórcy forniru (10 tys.), czy 650 producentów płyt wiórowych. Jednocześnie Chiny są drugim największym importerem drewna i produktów pochodnych na świecie. Według danych serwisu The Observatory of Economic Complexity, wartość importu w 2021 r. wyniosła ponad 21 mld dolarów. Podobny wynik dotyczył eksportu, przy czym warto zauważyć, że Chiny eksportują najczęściej gotowe produkty z drewna.

Zdaniem autorów nowego prawa, na zmianach skorzysta również branża turystyczna, która wykorzysta tereny leśne na utworzenie nowych miejsc wypoczynku. Dodatkowo zarządzający lasem będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu utrzymywania tych “naturalnych pochłaniaczy” dwutlenku węgla.

Nowe system zarządzania zasobami leśnymi zostanie utworzony do 2025 r. Od tego czasu należy oczekiwać wzrostu rodzimej produkcji. Rodzi się przy tym pytanie, czy wzrost ten zaszkodzi zagranicznym producentom eksportującym ten surowiec do Państwa Środka oraz jaki wpływ na stan lasów będzie miał system nakierowany w większym stopniu na ich komercyjne wykorzystanie.

