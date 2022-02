Chiński sen o powszechnym dobrobycie ma wysoką cenę

Propagowana przez Xi Jinpinga polityka „powszechnego dobrobytu” docelowo prowadzić będzie do przekształcenia Chin w nowoczesne państwo socjalne. Większość wydatków z tym związanych mają ponieść władze lokalne, jednak Pekin sukcesywnie pozbawia ich pieniędzy. W obliczu spowolnienia gospodarczego konsekwencje tych działań mogą być poważne.

Pora zaciskania pasa w chińskich regionach

Sytuacja wygląda różnie w różnych regionach. Według danych zdobytych przez dziennik South China Morning Post, spośród 31 prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych pod koniec listopada ubiegłego roku, tylko Szanghaj miał nadwyżkę budżetową. W przypadku 18 prowincji i regionów, przede wszystkim najbiedniejszych z zachodniej i północnej części kraju, kwota zadłużenia przekracza ich roczne dochody. Rekordzistą ma być Tybet, którego długi mają przekraczać siedmiokrotną wartość rocznych dochodów.



Premier Li Keqiang już na początku 2020 roku bił na alarm i wzywał do zaciskania pasa na wszystkich szczeblach państwowej administracji. Raport ministerstwa handlu z jesieni tego samego roku zalecał przyznanie władzom prowincji



Na problemy spowodowane pandemią w ubiegłym roku nałożył się jeszcze kryzys na rynku nieruchomości, symbolizowany przez Evergrande. Trzeba pamiętać, że dzierżawy nieruchomości zapewniały do tej pory ok. 40 proc. wpływów do budżetów lokalnych. Obecnie spadły do ok. 10 proc. Premier Li Keqiang już na początku 2020 roku bił na alarm i wzywał do zaciskania pasa na wszystkich szczeblach państwowej administracji. Raport ministerstwa handlu z jesieni tego samego roku zalecał przyznanie władzom prowincji większej swobody w prowadzeniu polityki gospodarczej. Xi Jinping postawił jednak na umocnienie swojej władzy i dalszą centralizację.

Walka o podatki w Chinach





Tymczasem na szczytach władzy trwa walka o przyszłość systemu podatkowego. Od 2016 trwa systematyczne obniżanie podatków. Adwokatem takiego postępowania jest premier Li, którego zdaniem ten trend trzeba kontynuować. Niższe daniny publiczne mają być zachętą dla biznesu i ożywić gospodarkę. Z drugiej strony jest postulat „powszechnego dobrobytu", który z czegoś trzeba sfinansować. Z tego powodu rząd w Pekinie rozważa wprowadzenie nowych podatków: od nieruchomości, luksusu i danych. Zwłaszcza ten pierwszy budzi duże kontrowersje - mieszkania są najpopularniejszą w Chinach lokatą kapitału i dotyczy to tak drobnych ciułaczy, jak i partyjnych dygnitarzy. W rezultacie oporu na wszystkich szczeblach aparatu, program pilotażowy podatku od nieruchomości został ograniczony z trzydziestu do pięciu miast i nie obejmuje Pekinu, gdzie lokale posiadają najwyżsi rangą oficjele.

Kłopot z powszechnym dobrobytem w Chinach

Xi Jinping właściwie wywraca do góry nogami umowę społeczną obowiązującą od początku lat 90. W największym uproszczeniu, w jej ramach władze ściągały niskie podatki i patrzyły przez palce na wiele aspektów działalności gospodarczej. W zamian społeczeństwo niewiele oczekiwało od państwa, mogło się bogacić i nie miało interesować się polityką.

Efektem był szybki rozwój gospodarczy, ale jednocześnie pogłębiające się różnice społeczne, coraz bardziej zagrażające spójności państwa. Wyrosły także wielkie firmy, jak Alibaba, które KPCh zaczęła postrzegać jako zagrożenie dla swojej władzy. Na koniec COVID-19 doprowadziła do poważnych przewartościowań postaw. Przed 2020 rokiem Chiny i inne państwa Azji przedstawiały się jako opozycja do rozbudowanego państwa w europejskim stylu. Wraz z nastaniem pandemii ludzie zaczęli się jednak domagać większego zaangażowania państwa w postaci rozbudowy socjalu.

W rezultacie trudno ocenić stopień zadłużenia władz lokalnych, zwłaszcza że pandemia przyspieszyła ten proces. Prowincje, prefektury i powiaty muszą dodatkowo ponosić koszty lockdownów i finansować działania antypandemiczne, w tym masowe zakupy testów na obecność wirusa SARS-COV-2.Według chińskiego ministerstwa finansów w ciągu 2020 łączny dług władz lokalnych miał wzrosnąć o 20 proc. i osiągnąć zawrotną wartość 4 bilionów dolarów. Natomiast według wyliczeń profesora Lin Caiyi z szanghajskiego Uniwersytetu Fudan do października 2021 kwota ta miała urosnąć do 4,7 biliona USD.Jednocześnie wdrażany jest „powszechny dobrobyt”, którego kosztami obciążone są przede wszystkim władze lokalne. Prowincje, powiaty i miasta mają finansować odpowiednio 80, 70 i 60 proc. oświaty, służby zdrowia i projektów mieszkaniowych. Obciążenie rośnie we wszystkich tych sektorach. Polityka zera zachorowań na COVID obciąża nie tylko służbę zdrowia, ale wraz z masowymi testami i lockdownami cały system. Najbardziej wzrosło jednak obciążenie systemu edukacji. Po zniszczeniu systemu prywatnych szkół oferujących korepetycje, koszty dokształcania zostały przeniesione z rodzin uczniów na władze lokalne. Szkoły publiczne muszą organizować dodatkowe zajęcia, ale brakuje środków na zapłacenie nauczycielom za dodatkową pracę. Dodajmy, że nauczycielska pensja waha się w Chinach od 2000 do 4000 yuanów (1250-2500 zł).Na podwyżki nie ma jednak co liczyć, zgodnie bowiem z wezwaniem premiera Li władze zaczęły zaciskać pasa. Zarobki w administracji publicznej na przestrzeni ubiegłego roku zmalały o 20-30 proc., sprawa jest jednak złożona. Pośród nieco ponad 7 milionów urzędników służby cywilnej średnie zarobki wynoszą ok. 5000 yuanów (ok. 3100 zł) i nawet na najwyższych szczeblach rzadko przekraczają 9000 yuanów (ok. 5600 zł). Ta bazowa pensja jest uzupełniana przez liczne dodatki: mieszkaniowy, medyczny, edukacyjny, opieka nad dziećmi, kilometrówki i nagrody. Cięcia dotyczą głównie tych dodatków. W zamożnej prowincji Zhejiang władze wypłaciły urzędnikom z wyprzedzeniem dodatek mieszkaniowy za 11 miesięcy, po czym zażądały jego zwrotu. Do podobnej sytuacji doszło w Nanchangu w prowincji Jiangxi.Dodatki dotyczą też nauczycieli. W tej samej prowincji Jiangxi, w mieście Dexing władze zażądały zwrotu praktycznie wszystkich dodatków, co obniżyło roczne dochody pedagogów o połowę. Są też inne rozwiązania. W mandżurskim Hegangu władze wstrzymały nabór na niższe stanowiska w administracji.Tymczasem wśród młodych Chińczyków rośnie zainteresowanie pracą na państwowych posadach. Jest to efekt ataku władz na Big Techy. Wprawdzie Alibaba, Huawei i inne firmy z branży deklarują zwiększenie zatrudnienia, jednak praca w sektorze prywatnym stała się nieprzewidywalna. Nie wiadomo, która branża zostanie poddana regulacji i podporządkowana Komunistycznej Partii Chin. W efekcie młodzi ludzie wolą gorzej płatną, za to stabilną posadę w administracji.„Powszechny dobrobyt” jest po części odpowiedzią władz na te zmiany społeczne. Xi Jinping stara się także w ten sposób zyskać poparcie społeczeństwa, co będzie atutem w zabiegach o przedłużenie jego władzy na jesiennym kongresie KPCh. W grę wchodzi jednak także czynnik rosnącej liczby osób starszych.W tym roku na emeryturę zaczną przechodzić pierwsi przedstawiciele pokolenia „baby-boomers”, co stworzy rosnącą presję na system emerytalny. Obecnie wiek emerytalny dla pracowników biurowych wynosi 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet, zaś dla pracowników fizycznych obojga płci 50 lat. Władze chcą podnieść wiek emerytalny do 65 roku życia, co napotyka silny opór większości społeczeństwa.Na razie jednak większość kosztów mają ponosić władze lokalne, a ich zasoby stają się coraz bardziej ograniczone, zadłużenie zaś niebezpieczne. Póki co „powszechny dobrobyt” budzi pozytywne reakcje zwykłych ludzi, pytaniem pozostaje natomiast, jak zareagują na ewentualność podniesienia podatków, co w dłuższej perspektywie wydaje się nieuniknione.