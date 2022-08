Chiński startup uruchomił produkcję elastycznych paneli słonecznych

Chiński startup DaZheng (Jiangsu) Micro-Nano Technologies ogłosił uruchomienie masowej produkcji elastycznych perowskitowych ogniw słonecznych. Sama informacja nie byłaby niczym wyjątkowym, gdyby nie pewien kluczowy szczegół, czyli rozmiar wytwarzanych paneli.

Perowskity budzą rosnące zainteresowanie branży energetycznej, zatem nic dziwnego, że do produkcji przystąpili także Chińczycy, będący liderami fotowoltaiki. Tym co udało się osiągnąć DaZheng jest zwiększenie rozmiarów produkowanych paneli. Arkusze o powierzchni 40 na 60 cm są cięte na mniejsze fragmenty i wysyłane do producentów smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Zwiększenie powierzchni paneli może doprowadzić do zmniejszenia kosztu produkcji ogniw perowskitowych o połowę. To potencjalny gamechanger, obecnie perowskit są trzykrotnie droższe od ogniw krzemowych.

DaZheng zainwestował do tej pory 80 mln juanów (55,5 mln zł) w budowę linii produkcyjnej pozwalającej dostarczyć panele o łącznej mocy 10 MW rocznie. Firma planuje na przyszły rok inwestycje sięgające 200 mln juanów (prawie 140 mln zł) w celu dziesięciokrotnego zwiększenia mocy produkcyjnych.

Główną zaletą ogniw perowskitowych jest ich lekkość i możliwość nadrukowania na niemal dowolnej powierzchni. Oprócz plastiku i metalu w grę wchodzą tkaniny, folie, szkło, a nawet dachówki i ściany. To potencjalnie istotny krok na drodze do budowy neutralnych klimatycznie budynków. Klasyczne krzemowe baterie słoneczne nadal nie są dostatecznie wydajne by zasilać budynki wyższe niż dwa piętra - na dachach zwyczajnie nie ma miejsca na instalacje zdolne zaopatrywać w energię wieżowce. To także ciekawa opcja dla pojazdów elektrycznych. Brazylijski startup Sunew opracował technologię nadrukowywania ogniw na dachy samochodów.

Kolejna zaleta paneli perowskitowych to duża wydajność w pomieszczeniach i przy sztucznym świetle. Otwiera to zupełnie nowe możliwości przed producentami urządzeń elektronicznych. Wśród opcji znajdują się eliminacja konieczności wymiany baterii, czy rzadsze ładowanie. To także potencjalna konkurencja dla bezprzewodowego przesyłu energii.

Pionierami rozwoju perowskitowych ogniw słonecznych byli Japończycy. Przełom na tym polu osiągnął w 2009 r. kierowany przez prof. Tsutomu Miyasakego zespół z Uniwersytetu Toin w Jokohamie. Kolejne kamienie milowe związane są z Polską. W 2014 Olga Malinkiewicz przedstawiła produkcji arkuszy perowskitowych za pomocą druku atramentowego w niskich temperaturach. W ubiegłym roku założona przez nią firma Saule Technologies uruchomiła we Wrocławiu pierwszą na świecie fabrykę ogniw perowskitowych. W projekt zainwestowała m.in. japoński milioner Hideo Sawada.

