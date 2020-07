Chińskie bombowce ćwiczyły nad Morzem Południowochińskim

Chińskie siły zbrojne przeprowadziły niedawno intensywne ćwiczenia na spornym Morzu Południowochińskim, w których uczestniczyły m.in. bombowce H-6G i H-6J – poinformował w czwartek rzecznik ministerstwa obrony ChRL Ren Guoqiang.

W czasie manewrów bombowce ćwiczyły m.in. start i lądowanie w dzień i w nocy oraz ataki z dużego dystansu - powiedział Ren na comiesięcznym briefingu prasowym. Określił manewry jako rutynowe.

Od kilkunastu lat Morze Południowochińskie stanowi jeden z najbardziej zapalnych punktów Azji Wschodniej i w dużej mierze całego świata - ocenia ekspert ds. chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz w opublikowanym w środę opracowaniu na temat chińskich roszczeń na tym akwenie.

Chiny uznają prawie całe Morze Południowochińskie za własne terytorium, a przejęcie nad nim kontroli jest obecnie jednym z głównych celów polityki zagranicznej Pekinu. Chińskie roszczenia stoją w sprzeczności z pretensjami Brunei, Malezji, Filipin, Wietnamu i Tajwanu do poszczególnych obszarów tego akwenu i nasilają napięcia na linii Waszyngton-Pekin.

"Dla ChRL zdobycie dominacji nad Morzem Południowochińskim jest drogą do potwierdzenia supermocarstwowego statusu zarówno w świecie, jak i przed krajową opinią publiczną, co prowadzi Chiny do bezpośredniej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Pekin postrzega ten akwen jako klucz do supremacji w Azji Wschodniej" - wyjaśnia Bogusz.

Władze USA zarzucają Chinom prowadzenie polityki zastraszania innych państw i niezgodne z prawem pozbawianie ich zasobów morskich. Pekin oskarża z kolei Waszyngton o sianie niezgody wśród krajów regionu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak