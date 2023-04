Chińskie elektryki obłożone dodatkowym cłem

Chińscy producenci samochodów elektrycznych chcą pozyskać klientów w Europie. Pojawiła się jednak przeszkoda w postaci dodatkowego cła nałożonego przez Turcję.

Producenci elektryków z Chin szukają sposobów by przekonać do siebie europejskich odbiorców. Cele klimatyczne, jakie stawia przed sobą UE, to bodziec do zakupów flotowych elektryków, chętnych jest więc wielu. Ukłonem w stronę kupujących są wyniki, jakie chińskie pojazdy otrzymują w testach zderzeniowych Euro NCAP. Otrzymanie pięciu gwiazdek pozwala rozprawić się z niechlubną łatką kiepskiej jakości, jaką przypina się chińskim produktom.

Chińska ekspansja w Europie na rynku samochodów elektrycznych

Ekspansja na europejski rynek motoryzacyjny postępuje, wśród chińskich producentów, którzy już tutaj są. W tej grupie należy wymienić Nio, XPeng, czy BYD. Ten ostatni producent według niedawnych doniesień rozważa nawet wybudowanie fabryki na Starym Kontynencie.

Według różnych szacunków udział chińskich pojazdów w europejskim rynku elektryków to już 6 proc. Przewiduje się, że przystępna cena chińskich samochodów może w krótkim czasie wyprzeć europejskich producentów.

Co istotne, także chiński rząd mocno wspomaga ekspansję rodzimych pojazdów. Jesienią zeszłego roku złagodzono przepisy transportu koleją towaru uznanego za niebezpieczny. Poprzednio klasyfikacja akumulatorów samochodów elektrycznych uniemożliwiała ich transport lądową nitką Nowego Jedwabnego Szlaku, skazując eksporterów wyłącznie na drogę morską. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Handlu zmieniło przepisy otwierając nową, szybszą trasę importu do Europy. W styczniu tego roku opublikowano dokładniejsze przepisy, które m.in. dookreślają wymaganą dokumentację eksportową.

Turcji nie w smak ekspansja chińskich producentów samochodów elektrycznych

Nie wszystkim jest jednak w smak zwiększający się wolumen importowanych elektryków z Chin. UE nie podejmuje na razie żadnych kroków, by zatamować ten napływ, ale Turcja już tak.

Tamtejszy rząd ogłosił, że nałoży 40-procentowe cło na nowe samochody elektryczne sprowadzane z Państwa Środka. To polityka z jednej strony wymierzona w producenta BYD, który to zakończył już wstępne rozmowy z lokalnym dystrybutorem planując wprowadzić na turecki rynek elektryki. Z drugiej strony to działanie protekcyjne ułatwiające start rodzimej marce samochodów elektrycznych pod nazwą Togg. W marcu ruszyła przedsprzedaż modelu T10X.

Sprawa jest istotna dla europejskiego rynku z jeszcze jednego powodu. Jeśli nowe cło będzie obejmować towar w tranzycie, mogłoby ograniczyć transport chińskich pojazdów elektrycznych przez terytorium Turcji. Na razie Ankara milczy w tej sprawie.

