Chińskie firmy mogą zniknąć z amerykańskiej giełdy. W Hongkongu zacierają ręce

Coraz poważniejsza staje się groźba usunięcia chińskich firm z amerykańskiej giełdy. W Waszyngtonie już trwają prace nad regulacjami dotyczącymi wyceny akcji firm chińskich.



Aktualnie około 20 proc. spółek giełdowych w USA stanowią spółki zagraniczne. W tym ponad 280 spółek chińskich, pośród których znajdują się technologiczne ikony takie jak Alibaba, China Mobile, Pinduoduo, JD.com i China Life Insurance. Wprowadzenie ustawy zaostrzającej regulacje dotyczące akcji chińskich firm może spowodować ich zwiększone zainteresowane przeniesieniem się na inne zagraniczne giełdy. Jak mówi Qu Qiang, członek Międzynarodowego Instytutu Walutowego Uniwersytetu Renmin w Chinach, „(...) wielu internetowych gigantów, takich jak Alibaba, Netease, Jingdong i Meituan, próbuje lub ma już drugie notowanie w Hongkongu, wracając w ten sposób na chiński rynek”.

W razie niedopełnienia tych czynności firmie grozi tzw. delisting, czyli usunięcie z notowań giełdowych. Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin zapowiedział, że firmy z Chin i innych krajów, które nie przestrzegają amerykańskich standardów rachunkowości, zostaną wycofane z amerykańskich giełd do końca 2021 roku. Mnuchin i inni urzędnicy zalecili podjęcie takich kroków Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission).