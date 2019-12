Chińskie MSZ wezwało urzędnika ambasady USA w związku z Sinciangiem

Dyplomata z ambasady USA w Pekinie został w środę wezwany do chińskiego MSZ, gdzie przekazano mu protest przeciwko przyjęciu przez amerykańską Izbę Reprezentantów projektu ustawy dotyczącej kampanii nadzoru nad Ujgurami w regionie Sinciang na zachodzie ChRL.

Wiceminister spraw zagranicznych Qin Gang wezwał przedstawiciela ambasady Williama Kleina, by przekazać mu "stanowczy protest" przeciwko przyjęciu projektu. Zażądał, aby USA "natychmiast poprawiły swoje błędy" i "zaprzestały używania kwestii Sinciangu, by ingerować w wewnętrzne sprawy Chin" - napisano na stronie chińskiego MSZ.

Qin ocenił, że projekt w niezgodny z prawdą sposób przedstawia "działania Chin przeciwko terroryzmowi i ekstremizmowi w Sinciangu" jako łamanie praw człowieka oraz narusza prawo międzynarodowe i podstawowe normy rządzące relacjami międzynarodowymi. "Chiny udzielą dalszej odpowiedzi w zależności od rozwoju sytuacji" - dodano w komunikacie.

Niższa izba amerykańskiego parlamentu przyjęła we wtorek projekt ustawy dotyczącej Ujgurów stosunkiem głosów 407 do 1. Jeśli dokument zostanie przegłosowany przez Senat i podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa, zobowiąże jego administrację do bardziej stanowczej odpowiedzi na - jak napisano - represje wobec muzułmanów i arbitralne masowe zatrzymania w Sinciangu.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie sankcji na chińskich urzędników za łamanie praw człowieka, w tym po raz pierwszy na członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), sekretarza partii w Sinciangu Chena Quanguo. Może również ograniczyć możliwość eksportu do Chin amerykańskich technologii mogących służyć do ograniczania "indywidualnej prywatności, swobody poruszania się i innych podstawowych praw człowieka".

Eksperci ONZ wskazywali na wiarygodne doniesienia mówiące o ponad milionie Ujgurów i innych muzułmanów przetrzymywanych w obozach internowania w Sinciangu. Chińskie władze początkowo zaprzeczały istnieniu obozów, a obecnie nazywają je "ośrodkami szkolenia zawodowego". Utrzymują również, że stanowcza kampania jest konieczna, by uchronić region przed islamskim ekstremizmem, terroryzmem i separatyzmem.

Prezydent Trump podpisał niedawno dwie ustawy wspierające ruch demokratyczny w Hongkongu, gdzie od prawie pół roku trwają masowe antyrządowe protesty. Stanowczo sprzeciwił się temu Pekin, który uznał to za poważną ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin. Według komentatorów ustawa dotycząca Ujgurów może dodatkowo utrudnić prowadzone obecnie przez urzędników z Chin i USA negocjacje w sprawie "pierwszej fazy" porozumienia, mającego zakończyć trwający od ponad roku konflikt handlowy pomiędzy tymi krajami.

Z Kantonu Andrzej Borowiak