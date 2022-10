Chińskie podchody w kirgiskich mediach. W tle ważny szlak kolejowy

Wobec trwającej wojny w Ukrainie i rosnącej izolacji politycznej i gospodarczej Rosji, wzrasta znaczenie Kirgistanu. Wynika to z korzystnego położenia geograficznego na szlaku dystrybucji między Chinami a Europą. Prowadzi to do znaczącego obniżenia znaczenia Kazachstanu.

Przez lata Chiny traktowały szlak przez Kirgistan i Uzbekistan jako drugorzędny, ale w obecnej rzeczywistości stał się on priorytetową inwestycją Państwa Środka.

Chiny mają jednak dość poważny problem z sąsiadem, bowiem antychińskie nastroje w kirgiskim społeczeństwie należą do najbardziej radykalnych w Azji Centralnej.

Pekin postanowił więc podjąć szereg kroków, które miałyby wykreować pozytywny wizerunek Chińczyków. Do realizacji tego celu potrzebne są jednak kirgiskie media.

Chiny są zainteresowane szlakiem kolejowym Chiny-Kirgistan-Uzbekistan (CKU), którego budowa trwa od 20 lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że w 2023 CKU zostanie ukończony, a pojedyncze odcinki połączone w jedną całość o łącznej długości prawie 4400 km.

Kirgiskie media cieszą się relatywnie wysokim poziomem niezależności

Pekin ma jednak dość poważny problem z sąsiadem, bowiem antychińskie nastroje w kirgiskim społeczeństwie należą do najbardziej radykalnych w Azji Centralnej. Postanowił więc podjąć szereg kroków, które miałyby wykreować pozytywny wizerunek Chińczyków, państwa i inwestorów z tego kraju wśród Kirgizów. Wygląda jednak na to, że realizacja tego zamysłu będzie w wersji chińskiej, czyli metodą nakazowo-zakazową. Pierwszoplanowym celem działań chińskich stało się bowiem kreowanie negatywnego wizerunku państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, przy jednoczesnym promowaniu pozytywnie brzmiących treści o Chinach i walki z niekorzystnymi przekazami w kirgiskich mediach.

Do realizacji tego celu potrzebne są jednak kirgiskie media, które w porównaniu z innymi państwami regionu cieszą się relatywnie wysokim poziomem niezależności. Oznacza to zarazem, że można je kupić. I tu Chiny upatrują swojej szansy, dysponując ogromnymi środkami rządowymi przy jednoczesnym wysokim poziomie niedofinansowania niezależnych kirgiskich wydawców. Póki co, media nie znajdują się w chińskich rękach, ale coraz powszechniejsze są przypadki kupowania określonych pozytywnych dla Chin treści i płacenia za blokowanie niechcianych. Zauważalny jest też stopniowy zakulisowy wpływ juanów na „korektę” postaw influencerów w mediach społecznościowych. W opinii Akademii OBWE w Biszkeku, całą akcję koordynuje chińska ambasada, rozdzielając środki finansowe i przekazując co, gdzie i kto ma opublikować. Popularne są też wyjazdy „motywacyjne” do Chin dla kirgiskich dziennikarzy.

Warto zwrócić uwagę, że działania chińskie w sferze budowania wpływów w kirgiskich mediach nie cechują się masowością ani nachalnością. To raczej projekt długoterminowy, który ma stopniowo, w sposób jak najmniej identyfikowalny, przyczynić się do opanowania kirgiskich mediów. W zasadzie tego typu działania można zaobserwować od 20 lat, tyle że obecna sytuacja wymusiła ich intensyfikację, a przez to większą zauważalność. W Kirgistanie swoje przedstawicielstwa mają rządowe tytuły Xinhua, Wen Wei Po i Silk Road Observer oraz prywatne Dolon TV i Land Bridge, co oczywiście znacząco ułatwia ekspansję „właściwych” treści.

Promowanie chińsko-kirgiskich małżeństw doprowadziło do gwałtownej fali sinofobicznych wystąpień Kirgizów

Nie zawsze jednak próby kreowania określonych postaw społecznych wobec Chin kończą się sukcesem. Przykładem może być promowanie chińsko-kirgiskich małżeństw, które doprowadziło do gwałtownej fali sinofobicznych wystąpień Kirgizów z żądaniami przymusowych rozwodów dla takich par. Pekinowi trudno będzie odnieść sukces w ekspansji jeśli nie będzie starał się zrozumieć specyfiki i kulturowej odmienności Kirgizów. Niemniej, wobec powszechnie znanej wytrwałości Chińczyków w dążeniu do celu niezależność kirgiskich mediów może wkrótce należeć do przeszłości.

Więcej komentarzy na temat Azji na stronie Instytutu Boyma