Chińskie samoloty wojskowe i okręty były minionej doby aktywne w okolicy Tajwanu

W ciągu ostatnich 24 godzin Chiny wysłały 37 samolotów wojskowych i 6 okrętów do działań okolicy Tajwanu – podało w piątek tajwańskie ministerstwo obrony.

Z 37 samolotów chińskich samolotów wojskowych, które prowadziły działania w okolicach Tajwanu, 12 naruszyło tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) i przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej - stanowiącą nieoficjalną strefę buforową między obu stronami.

Wśród 12 samolotów ChRL, które naruszyły tego dnia ADIZ i przekroczyło cieśninę, znalazły się m.in. myśliwce Shenyang J-11, Shenyang J-16, myśliwce Chengdu J-10, samolot Shaanxi Y-8 w wersji ASW, samolot BZK-005 UAV RECCE, oraz bezzałogowe bojowe statki powietrzne Tengden TB-001 oraz CASC Rainbow, w wersji CH-4.

Jak podkreślono w oświadczeniu resortu obrony, w odpowiedzi na naruszenia strona tajwańska wysłała własne bojowe samoloty powietrzne (CAP) i okręty wojenne, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej.

Wojsko chińskie regularnie narusza strefę identyfikacji Tajwanu. W lutym takie naruszenia miały miejsce codziennie. Coraz częstsze stają się również naruszenia mediany Cieśniny Tajwańskiej.

Piątkowe naruszenie było największym w lutym.

W grudniu 2022 roku, 71 chińskich maszyn wojskowych prowadziło działania w pobliżu Tajwanu, a 47 naruszyło linię mediany - ustanawiając rekord największego naruszenia ADIZ, od utworzenia przez ministerstwo obrony w 2020 roku platformy, która ma ostrzegać mieszkańców przed incydentami wrogich wojsk.

Jak podawały tajwańskie media, szef MSZ Tajwanu Joseph Wu spotkał się we wtorek z amerykańskimi urzędnikami w pobliżu Waszyngtonu. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen potwierdziła również w tym tygodniu, że Tajwan wzmacnia wymianę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podał w czwartek dziennik "The Wall Street Journal", według amerykańskich urzędników USA planują rozmieścić od 100 do 200 żołnierzy w Tajwanie w nadchodzących miesiącach, w porównaniu z około 30 żołnierzami wysłanymi do kraju w zeszłym roku.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska