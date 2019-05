Chińsko-amerykańskie negocjacje handlowe pod znakiem zapytania

Po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących podniesienia karnych ceł na chińskie towary pod znakiem zapytania stanęła kolejna runda dwustronnych negocjacji handlowych, która miała się odbyć w tym tygodniu w Waszyngtonie – podaje prasa w ChRL.

Waszyngton oskarża Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, w tym wymuszanie transferów technologii od amerykańskich firm, nieuczciwe dotacje dla rodzimego sektora technologicznego oraz brak wzajemności w barierach rynkowych.

Jeśli Chiny odwołają wizytę, Trump obarczy je winą za fiasko negocjacji handlowych.

Eksperci oceniają, że choć osiągnięcie umowy handlowej w krótkim czasie jest możliwe, dwustronna konfrontacja w dziedzinie handlu, polityki i ideologii będzie trwała dłużej.

Trump zapowiedział na Twitterze, że od piątku z 10 do 25 proc. wzrosną cła na wybrane towary importowane z Chin do USA, warte łącznie 200 mld USD rocznie. Wcześniej Biały Dom zawiesił tę podwyżkę na okres prowadzonych przez obie strony negocjacji handlowych.



Kolejna runda tych rozmów miała odbyć się w tym tygodniu w Waszyngtonie. Do stolicy USA miał się udać przewodzący negocjacjom po stronie chińskiej wicepremier ChRL Liu He.



Po groźbach Trumpa Chiny rozważają jednak odwołanie lub opóźnienie jego wizyty o kilka dni - podał w poniedziałek hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na anonimowe źródło dysponujące najnowszymi informacjami w sprawie ustaleń Pekinu w tym zakresie.



Redaktor naczelny państwowego chińskiego dziennika "Global Times" Hu Xijin ocenił, że wicepremier Liu raczej nie pojedzie w tym tygodniu do Waszyngtonu. "Niech Trump podnosi cła. Zobaczymy, kiedy rozmowy będą mogły być wznowione" - napisał Hu na Twitterze, który formalnie jest w Chinach zablokowany.



Również amerykański dziennik "Wall Street Journal" podał, powołując się na anonimowe źródło, że Pekin rozważa odwołanie wizyty Liu, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.



Według jednego z rozmówców "SCMP" rozważane jest również przesunięcie wyjazdu Liu do Waszyngtonu na czwartek i skrócenie jego wizyty do jednego dnia. Zdaniem innego źródła gazety obie strony wciąż chcą osiągnąć porozumienie, ale groźby Trumpa postawiły chińskie władze w trudnej sytuacji, gdyż jakakolwiek umowa mogłaby zostać odczytana jako kapitulacja Pekinu.



Komentatorzy oceniają zapowiedź Trumpa jako sygnał, że nie jest on zadowolony z ustępstw, jakie w toku negocjacji zaproponowała strona chińska. Waszyngton oskarża Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, w tym wymuszanie transferów technologii od amerykańskich firm, nieuczciwe dotacje dla rodzimego sektora technologicznego oraz brak wzajemności w barierach rynkowych.



"Jeśli Chiny odwołają wizytę, Trump obarczy je winą za fiasko negocjacji handlowych" - ocenił ekspert w dziedzinie relacji chińsko-amerykańskich z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) Lu Xiang, cytowany przez "SCMP". Jego zdaniem możliwym wyjściem jest wysłanie do Waszyngtonu mniejszej delegacji.



Specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Ludowego w Pekinie Shi Yinhong zauważył z kolei, że choć osiągnięcie umowy handlowej w krótkim czasie jest możliwe, dwustronna konfrontacja w dziedzinie handlu, polityki i ideologii będzie trwała dłużej.

