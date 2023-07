Chiny: 124 tysiące osób ewakuowanych z powodu tajfun Doksuri

Tajfun Doksuri przetoczył się w piątek przez południowe Chiny, wywołując ulewne deszcze i gwałtowne wichury. Ucierpiało ponad 724 tysięcy osób, 124 tysiące zostało ewakuowanych - przekazała państwowa telewizja CCTV.

Tajfun uderzył w nadmorskie hrabstwo Jinjiang w prowincji Fujian około godziny czwartej czasu polskiego - poinformowało chińskie centrum meteorologiczne.

Pozrywane linie energetyczne i powalone drzewa zmusiły lokalne władze do zamknięcia fabryk i galerii handlowych - relacjonuje agencja Reutera. Do tej pory burza spowodowała straty materialne w wysokości 52,27 mln juanów (ok 29 mln zł) - dodaje stacja CNN.

Tajfun Doksuri jest określany jako najsilniejszy, który nawiedził południowo-wschodnią prowincję Fujian od 2016 roku. Cyklon Meranti wymusił wówczas zamknięcie szkół i fabryk - przypomniały państwowe media. Zginęło co najmniej 11 osób.

Cyklon Doksuri pozostawił już za sobą liczne zniszczenia przemieszczając się z Filipin przez południowy Tajwan. Na Filipinach w pobliżu Manili w wypadku łodzi zginęło co najmniej 26 osób. Szalupa znajdowała się około 45 metrów od lądu, kiedy uderzył w nią podmuch silnego wiatru. Wywołało to panikę wszystkich pasażerów, kórzy przesunęli się na jedną burtę, co doprowadziło do wywrócenia się łodzi.