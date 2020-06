Chiny: 16 nowych przypadków Covid-19 w ciągu doby

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 16 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu doby. Wszystkie dotyczą osób, które zakaziły się podczas pobytu za granicą - podkreślono w komunikacie. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

W ciągu ostatniej doby wykryto też 16 przypadków zakażeń nie dających objawów, co podnosi dobową liczbę wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 do 32 przypadków, a całkowitą liczbę infekcji od początku epidemii do 83 017.

W sobotę komisja informowała o 5 nowych zakażeniach, spośród których trzy stanowiły zakażenia bezobjawowe. Wzrost zakażeń, jakie odnotowano z niedzieli na poniedziałek jest najwyższy od 11 maja br.

W ciągu ostatnich dni w Chinach nie zmarła żadna osoba przechodząca Covid-19. Dotychczasowy bilans zgonów utrzymuje się na poziomie 4634.