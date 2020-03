Chiny: 31 nowych przypadków koronawirusa

W Chinach kontynentalnych zarejestrowano w niedzielę 31 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 45 dzień wcześniej - poinformowała w poniedziałek Narodowa Komisji Zdrowia.

Cztery kolejne osoby zmarły, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych od początku epidemii do dnia 29 marca do 3.304.

Wszystkie nowe przypadki śmiertelne miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia koronawirusa. W prowincji tej nie zanotowano jednak w ciągu ostatniej doby ani jednego nowego przypadku zakażenia.

Łączna liczba zakażonych wzrosła w tym samym czasie do 81.470.