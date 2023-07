Chiny: 800 plus za zatrudnienie młodzieży w związku z rosnącym bezrobociem

W Chinach przeszło jedna piąta osób w wieku 16-24 lat nie ma pracy. Pekin chce ratować sytuację, oferując dopłaty w wysokości do 1500 juanów (ok. 800 zł) za każdą nowo zatrudnioną młodą osobę - informuje w poniedziałek agencja Reutera.

Firmy, które zatrudnią osoby w wieku 16-24 lat lub absolwentów zarejestrowanych jako osoby bezrobotne od dwóch lat, mogą otrzymać jednorazową dotację w maksymalnej wysokości 1500 juanów na osobę - przekazało chińskie ministerstwo zasobów ludzkich. Dodano, że program będzie obowiązywał do końca grudnia 2023 roku.

Aby móc otrzymać dopłatę, konieczne jest podpisanie umowy o pracę i uczestnictwo w programach ubezpieczenia od bezrobocia.

Podobny program obowiązywał w Chinach od maja do grudnia ub.r., był on jednak ograniczony wyłącznie do przypadków zatrudnienia świeżo upieczonych absolwentów.

Chiński rząd zdecydował się rozszerzyć pakiet w związku z rosnącą stopą bezrobocia wśród osób w wieku 16-24 lat. W maju w tej grupie bez pracy pozostawało 20,8 proc. osób.

Według danych podanych przez Biuro Informacji Rady Państwa na konferencji w połowie czerwca na 96 mln osób w wieku 16-24 33 mln weszły już na rynek pracy. Wśród nich 26 mln znalazło pracę, a ponad 6 mln (20,8%) jej nie ma. W Chinach, by nie być uznanym za osobę bezrobotną, trzeba pracować minimum jedną godzinę tygodniowo.