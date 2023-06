Chiny: Armia rozpoczęła ćwiczenia z wykorzystaniem ostrej amunicji na północ od Tajwanu; na Pacyfiku ćwiczą USA z sojusznikami

Chińska marynarka wojenna rozpoczęła we wtorek manewry z użyciem ostrej amunicji na Morzu Wschodniochińskim na północ od Tajwanu. Wcześniej Chiny wysłały nowy typ samolotu rozpoznawczego, który mógł gromadzić dane wywiadowcze w związku z trwającymi na zachodnim Pacyfiku ćwiczeniami wojsk USA i ich sojuszników - podała agencja Reutera.

Chińska Administracja Bezpieczeństwa Morskiego wydała we wtorek ostrzeżenie o zakazie żeglugi w związku z trwającymi do południa ćwiczeniami z użyciem ostrej amunicji u wybrzeży miasta Taizhou (prow. Zhejiang) we wschodnich Chinach. Zgodnie z informacją "inne operacje" na tym samym obszarze będą prowadzone do wieczora.

Manewry odbywają się w pobliżu wyspy Dachen należącej niegdyś do Tajwanu. W styczniu 1955 r. antykomunistyczni partyzanci z prowincji Zhejiang zostali ewakuowani z powodu trwającej krwawej inwazji na archipelag, w wyniku której Chiny przejęły wyspy Dachen i Yijiangshan. Był to kulminacyjny moment pierwszego z wielu kryzysów w Cieśninie Tajwańskiej.

Chińskie służby zapowiedziały kolejne ćwiczenia w północnej części Morza Wschodniochińskiego. Mają one potrwać do późnego popołudnia w środę.

Ćwiczenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W) na Morzu Wschodniochińskim zbiegają się w czasie z manewrami wojsk USA, Japonii, Kanady i Francji na Morzu Filipińskim, które rozpoczęły się w piątek. Biorą w nich udział dwie grupy uderzeniowe lotniskowców, w skład których wchodzą lotniskowce USS Nimitz i USS Ronald Reagan, wraz ze śmigłowcowcem JS Izumo Morskich Sił Samoobrony Japonii oraz jednostkami z Kanady i Francji - informowało w poniedziałek dowództwo amerykańskiej 7. Floty.

Rzecznik resortu obrony Japonii oświadczył w poniedziałek, że wojsko japońskie analizuje "nienotowany wcześniej element wyposażenia przymocowany do podwozia samolotu transportowego Y-9 należącego do armii chińskiej", który został wykryty przez japońskie siły nad Oceanem Spokojnym.

Samolot mógł być wyposażony w sprzęt do gromadzenia danych wywiadowczych i najprawdopodobniej monitorował i zbierał informacje wywiadowcze w związku z manewrami wojskowymi - informował w niedzielę chiński państwowy dziennik "Global Times", powołując się na analityków pekińskiego think-tanku.

Jak podkreśla agencja Reutera, w miarę jak w ostatnich latach Chiny w coraz większym stopniu demonstrują swoją siłę militarną na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim oraz wokół Tajwanu, nasiliły się również napięcia militarne między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami na zachodnim Pacyfiku.

Chiny zmilitaryzowały kontrolowane na obu morzach obszary lądowe i nie wycofują się z roszczeń terytorialnych względem innych państw nadmorskich, w tym Japonii, Korei Płd., Filipin czy Wietnamu.