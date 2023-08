Chiny bezwględnie ogrywają Rosję. Stawką są spektakularne inwestycje

Pekin bezwzględnie wykorzystuje osłabienie Moskwy i umacnia się w regionie Azji Centralnej. Szerokim strumieniem płyną tam chińskie inwestycje.

Azja Centralna jest ważnym frontem chińskich inwestycji. Wraz z gospodarczym rozwojem piątki centralnoazjatyckich republik stopniow0 zmienia się struktura tych nakładów.

Coraz istotniejszą rolę zaczyna odgrywać współpraca w rozwijaniu i biznesowym wykorzystaniu zaawansowanych technologii.

Nie jest przypadkiem, że wzrost aktywności inwestycyjnej Pekinu w Azji Centralnej zbiegł się z wojną w Ukrainie i znaczącym osłabieniem pozycji Rosji.

Pekin - poprzez charakter aktywności w tym regionie - realizuje długofalowe cele w pełzającej wojnie z Waszyngtonem.

Wojna w Ukrainie stała się okazją dla Chin, by wzmocnić swoje i tak potężne relacje handlowe z Azją Centralną. Według danych chińskiej generalnej Administracji Celnej eksport Państwa Środka na rynki centralnoazjatyckie wyniósł w pierwszej połowie 2023 r. 26,4 mld dolarów, a import z tego obszaru - 13.5 mld dolarów.

Rośnie udział Chin w wymianie zagranicznej regionu Azji Centralnej

To kolejny rok o znaczącym wzroście wymiany handlowej, której wartość w całym 2022 r. wyniosła 32 mld dolarów i była o 31,9 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Nie jest zaskoczeniem, że największy udział w regionalnych obrotach handlowych Chin ma Kazachstan. Wynoszą one 18,25 mld dolarów (wzrost o 26,8 proc.). Bardziej daje do myślenia drugie miejsce Kirgistanu, najuboższej republiki regionu, z obrotami handlowymi z Chinami wynoszącymi 7,92 mld dolarów (wzrost o 27,6 proc.).

Dane o wymianie handlowej z pozostałymi państwami również charakteryzuje utrzymująca się tendencja wzrostowa. Handel z Uzbekistanem zwiększył się o jedną czwartą do 6,1 mld dolarów, a z Tadżykistanem - o prawie 85 proc. do 2,1 mld dolarów. Handel chińsko-turkmeński wzrósł - na tym tle - o stosunkowo niewiele, bo o nieco ponad 12 proc. do 5,55 mld dolarów.

Problemem dla centralnoazjatyckich republik - podobnie jak dla wielu innych państw świata - jest brak zbalansowania eksportu i importu w handlu z Państwem Środka. Największy deficyt - ponad 7,8 mld dolarów - zanotował Kirgistan. Oznacza to, że prawie całość wymiany handlowej to de facto wwóz z Chin.

Kazachstan, Tadżykistan i Uzbekistan zanotowały odpowiednio 3 mld dol., 1,8 mld dol. i 4,8 mld dol. deficytu handlowego z ChRL. Dodatni bilans na poziomie 4,5 mld dolarów zanotował jedynie Turkmenistan, który jest jednym z głównych dostawców gazu do Państwa Środka.

Nie tylko montownie. Pekin zapowiada spektakularne projekty - wartościowe dla gospodarek regionu

Jeśli jednak przyjrzymy się inwestycjom, obraz staje się nieco bardziej korzystny z punktu widzenia środkowoazjatyckiej “piątki”. Chińskie firmy coraz chętniej wykładają środki na projekty w nowych dziedzinach, do tej pory raczej omijanych przez międzynarodowy kapitał z racji relatywnie niskiego rozwoju technologicznego i gospodarczego republik środokowoazjatyckich.

Jedynym państwem regionu, w którym chińskie inwestycje praktycznie nie istnieją, jest Tadżykistan. Wynika to głównie z bardzo niskiej siły nabywczej społeczeństwa, a także położenia geograficznego na uboczu głównych szlaków handlowych oraz sąsiedztwa z niestabilnym Afganistanem. Te ubytki inwestycyjne Chiny rekompensują republice, finansując rozbudowę infrastruktury militarnej na granicy afgańskiej i dostarczając sprzęt wojskowy.

Niektóre projekty mają spektakularny charakter. Utrzymujące się od lat wysokie zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE) w Kazachstanie i Uzbekistanie skłoniło China Southern Power Grid International Co. do zaproponowania Uzbekhydroenergo JSC kooperacji w realizacji trzech hydroelektrowni o łącznej mocy 820 MW. Wartość całej inwestycji, której ukończenie planowane jest do 2030 r., szacowana jest na 1,64 mld dolarów. Uzbeckie ministerstwo energetyki nie podało, jaki ma być wkład finansowy strony chińskiej.

Pekin zapowiedział też pogłębienie współpracy z Uzbekistanem we wprowadzaniu koniecznych zmian w strukturze i technologii rolnej - w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i rosnące problemy z wodą.

Z kolei chiński JAC Motors zamierza włączyć się w walkę o regionalny rynek samochodowy, uruchamiając fabrykę swoich aut w Karaszi. Będzie to trzecia, po Chery i Great Wall, fabryka chińskich samochodów w Uzbekistanie, który staje się regionalnym centrum motoryzacji.

Drony, szczepionki, e-mobilność. Chińskie zaawansowane technologie z Kazachstanu?

Z kolei Kazachstan ma szansę na pogłębienie współpracy z Chińczykami w zakresie prac nad zaawansowanymi technologiami. Kazachski minister edukacji i szkolnictwa wyższego Sayasat Nurbek spotkał się z chińskimi przedstawicielami Centrum Transferu Technologii Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Kooperacja ma obejmować projekty naukowe, wymianę studencką, budowę wspólnych laboratoriów badawczych oraz opracowywanie i rozwijanie nowoczesnych technologii.

Co prawda komunikat żadnej ze stron spotkania nie zawierał jakichkolwiek konkretów odnośnie budżetu na tego typu inwestycje ani wskazania projektów czy ośrodków naukowych. Niemniej strona chińska wyraziła zainteresowanie inwestycjami w rozwój i komercjalizację kazachskich szczepionek zwierzęcych, powietrznych systemów bezzałogowych, mlecznych produktów dla dzieci, rozbudowie sieci stacji ładowania aut elektrycznych czy rozwijania technologii antykorozyjnych materiałów wykorzystywanych w urządzeniach na polach naftowych.

Chiny inwestują w infrastrukturę krajów regionu Azji Centralnej

Ważnym obszarem chińskich inwestycji pozostaje rozwijanie regionalnych szlaków dystrybucyjnych, które stanowią kluczowy element dla relacji gospodarczych Państwa Środka z Europą w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). Nie bez znaczenia są tu wspomniane wcześniej dynamicznie rosnące obroty handlowe Azji Centralnej z Chinami.

Jak podają kazachskie koleje, w pierwszej połowie 2023 r. przewiozły 13,7 mln ton dóbr przez granicę z Chinami, co oznacza wzrost o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. Wysoką dynamikę wzrostu - bo aż o 37 proc, do 8,7 mln ton dóbr - zanotował transport kolejowy do Chin. Na ten wzrost składa się przede wszystkim przewóz zbóż (wzrost o 200 proc.), oleju roślinnego (o 70 proc.), metali nieżelaznych (o 55 proc.) i rud metali (o 15 proc.). Z Chin do Kazachstanu przyjechało o 13 proc. więcej towarów (5,4 mln ton), głównie aut i materiałów budowlanych.

Drugą kluczową republiką dla chińskiego handlu jest Kirgistan, w którym Państwo Środka jest zaangażowane w rozbudowę sieci kolejowej łączącej chińskie wybrzeże z Uzbekistanem. Projekt, którego realizacja ślimaczy się od 20 lat, nabrał szczególnego znaczenia po nadwerężeniu szlaków handlowych biegnących przez Rosję i Ukrainę. Ta inwestycja pozwoli ubogiej republice pozyskiwać dodatkowe środki z tytułu tranzytu, ale też będzie stanowiła impuls do rozwoju gospodarczego.

Więcej turkmeńskiego gazu w Chinach dzięki nowej inwestycji

Odżył też temat kolejnej, czwartej już nitki rurociągu łączącego Turkmenistan z Chinami. Aszchabad długo zabiegał o wsparcie Pekinu dla rozbudowy rurociągu. Chińczycy jednak stawiali na pogłębienie dywersyfikacji dostaw.

Obecna sytuacja geopolityczna i energetyczna w regionie skłoniła Państwo Środka do zmiany stanowiska i wydaje się, że uruchomienie nowej nitki rurociągu jest tylko kwestią czasu. Można przypuszczać, że na decyzji Chin zaważył nie tylko wzrost potrzeb energetycznych, ale też konieczność zabezpieczenia przed ewentualnym ubytkiem importu tego surowca z Rosji.

Czy Azja Centralna staje się wieżą strażniczą w strategii Państwa Środka?

Osłabienie Rosji w regionie stwarza dla Chin zagrożenie wzmocnieniem wpływów zachodnich. W świetle „pełzającej wojny” o handlową dominację na świecie między Pekinem a Waszyngtonem, Azja Centralna ma newralgiczne znaczenie dla lądowych szlaków handlowych na linii Azja -Europa. Kto faktycznie sprawuje kontrolę nad tym regionem, ten zarazem kontroluje euroazjatycki handel lądowy i staje się globalnym rozgrywającym również na rynku surowców energetycznych.

Aktywność inwestycyjna Chin jest bez wątpienia jednym ze skutków widocznego osłabienia wpływów rosyjskich. Zmiana sytuacji geopolitycznej w regionie jest oczywiście pochodną napaści Rosji na Ukrainę. Pekin wykorzystał tę sytuację, aby stać się gwarantem bezpieczeństwa regionalnego, od czego wcześniej się dystansował, równolegle zapewniając stabilny rozwój gospodarczy pięciu republikom.

Ta strategia „państwa opatrznościowego” dla regionu, której towarzyszy bardzo silna ofensywa w obszarze soft power, ma na celu poprawę wizerunku Państwa Środka, nadszarpniętego zbyt głębokim uzależnieniem finansowym republik od chińskich kredytów i rosnącym ryzykiem problemów z wypłacalnością.

Ponadto wyraźna zmiana kierunku inwestycji z obszaru surowców energetycznych i traktowania republik jako „kraje od przykręcania śrubek” ma być wyrazem szacunku i docenienia ich rozwoju. Chiny starają się pokazać, że są odpowiedzialnym partnerem w sferze gospodarczej i bezpieczeństwa, co nie jest wielkim wyzwaniem na tle nieobliczalnej i gołosłownej polityki Kremla.

Coraz ważniejsze dla Pekinu jest więc przekonanie republik, że Państwo Środka będzie dla nich najlepszym strategicznym partnerem obecnie i w przyszłości, a wpływy państw zachodnich - a konkretnie Stanów Zjednoczonych - mogą mieć negatywny wpływ na ich rozwój i stabilność polityczną.

