Chiny: Bliski współpracownik Xi Jinpinga przejmie stery w ministerstwie bezpieczeństwa publicznego

Chiński parlament ogłosił w piątek zmianę na stanowisku ministra bezpieczeństwa publicznego, któremu podlega policja. Dotychczasowy wiceminister Wang Xiaohong, uznawany za zaufanego człowieka przywódcy kraju Xi Jinpinga, zastąpił Zhao Kezhiego.

Media spekulowały wcześniej na temat możliwego awansu Wanga i wpisywały go w dążenie do dalszej konsolidacji władzy przez Xi przed planowanym na jesień XX krajowym zjazdem Komunistycznej Partii Chin (KPCh), najważniejszym wydarzeniem politycznym w ChRL od co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z przyjętą w ostatnich dekadach praktyką na XX zjeździe KPCh Xi powinien ustąpić miejsca nowemu pokoleniu przywódców. Eksperci spodziewają się jednak, że zerwie z tradycją, by utrzymać władzę co najmniej przez kolejną, trzecią pięcioletnią kadencję.

Przetasowania w przywództwie partii na tegorocznym zjeździe odbędą się po szeroko zakrojonych czystkach z 2021 roku, w ramach których zwalniano wysokiej rangi urzędników w policji, prokuraturze i sądach - podał w czerwcu hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Według tej gazety związki 64-letniego Wanga z Xi sięgają co najmniej końcówki lat 90. XX wieku, gdy obaj pracowali w prowincji Fujian. Wang był wiceszefem policji w mieście Fuzhou, gdy Xi był jego merem, a później awansował na wiceszefa policji na szczeblu prowincji, gdy Xi został jej gubernatorem - przypomniał "SCMP".

W kolejnych latach, gdy Xi znalazł się w kierownictwie partii, Wang został szefem policji w Pekinie, a później wiceministrem bezpieczeństwa publicznego ChRL. W listopadzie 2021 roku objął też funkcję sekretarza partii w tym ministerstwie.

Dotychczasowy minister bezpieczeństwa publicznego Zhao Kezhi ma 68 lat i w chińskim rządzie pełni również funkcję radcy stanu. "SCMP" prognozował, że zamierza przejść na emeryturę w marcu 2023 roku.