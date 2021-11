Chiny: Bloger skazany na 7 miesięcy więzienia za zdjęcia przy pomniku poległych w starciu z Indiami

Chiński bloger został skazany na siedem miesięcy więzienia za robienie sobie zdjęć przy pomniku upamiętniającym chińskich żołnierzy poległych w 2020 roku w starciu z Indiami; sąd uznał to jako szarganie pamięci męczenników – podały w poniedziałek lokalne media.

Oprócz kary więzienia bloger podróżniczy Li Qixian musi również publicznie przeprosić za swoje zachowanie za pośrednictwem mediów - przekazał dziennik "Global Times", opisując wyrok sądu w powiecie Pishan w regionie Sinciang na zachodzie ChRL.

Li pojechał w lipcu na cmentarz męczenników Kangwaxi w Sinciangu, gdzie stanął na kamieniu z nazwą cmentarza i oparł się o jeden z pomników. Później pozował do zdjęć przy grobowcu Chen Xiangronga, jednego z chińskich żołnierzy zabitych w czerwcu 2020 roku w starciu z siłami indyjskimi na spornej granicy w dolinie rzeki Galwan, odznaczonych pośmiertnie za "bohaterską obronę granicy".

Według "Global Timesa" Li pozował do zdjęć "z uśmiechem na twarzy, wykonując gest imitujący pistolet skierowany w stronę kamienia grobowego". Fotografie opublikował później w mediach społecznościowych, a jego "nieodpowiednie zachowanie przykuło uwagę społeczeństwa".

Bloger został skazany z artykułu dopisanego w 2018 roku do kodeksu karnego, zakazującego "obrażania, oczerniania i szargania reputacji oraz honoru bohaterów i męczenników". Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

W czerwcu inny chiński bloger Qiu Ziming usłyszał wyrok ośmiu miesięcy więzienia za "znieważanie męczenników" poległych w dolinie Galwanu. Qiu kwestionował oficjalny bilans ofiar po stronie chińskiej i porównał starcie do gry wideo. Sąd orzekł, że "złośliwie zniekształcił prawdę" na temat potyczki.

Bitwa w dolinie rzeki Galwan z 15 czerwca 2020 roku była najpoważniejszym incydentem na spornej granicy chińsko-indyjskiej od około 50 lat. Nie padły strzały, ale w walce na pięści, kamienie i metalowe pręty zginęło 20 żołnierzy indyjskich, a także - według oficjalnych informacji Pekinu - czterech żołnierzy chińskich.

Z Kantonu Andrzej Borowiak