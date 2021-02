Chiny blokują dostęp do Clubhouse, aplikacji wykorzystywanej do dyskusji o Tajwanie, Tybecie czy Ujgurach

Chińskie władze zablokowały swoim obywatelom dostęp do aplikacji Clubhouse, która umożliwiała dyskusję z osobami z całego świata na tematy polityczne i społeczne, w tym kwestie związane z Tajwanem oraz Ujgurami.

Jak podała Associated Press, aplikacja miała tysiące użytkowników i zezwalała na nieskrępowane dyskusje m.in. o demokracji. "Ten rodzaj komunikacji to rzadkość. Dzięki wysłuchaniu poglądów z innej perspektywy, każda strona dostrzega, że wszyscy jesteśmy ludźmi" - powiedziała jedna z użytkowniczek.

Rząd Xi Jinpinga zaprzecza, że na chińską sieć nałożone są specjalne filtry znane jako "the Great Firewall of China". Jednak zagraniczni researcherzy obserwują blokady na państwowych serwerach China Telecom Ltd.

Rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych Wang Wenbin powiedział AP, że nie posiada informacji o sprawie Clubhouse. Jak zapewnił, chińska sieć jest "otwarta" i zarządzana "w zgodzie z obowiązującym prawem". "Naszym priorytetem jest zabezpieczanie narodowej suwerenności, rozwój zainteresowań oraz stawianie oporu zakłóceniom za strony zagranicznej" - wyjaśnił.

Clubhouse umożliwiał użytkownikom z Chin kontynentalnych bezpośrednie komunikowanie się z osobami z Hong Kongu, Tajwanu czy przedstawicielami mniejszości ujgurskiej w północnozachodnim regionie Xinjiang. Sesje, które organizowała aplikacja, poświęcone protestom w Hong Kongu i masowym zatrzymaniom Ujgurów w Xinjiangu przyciągały tysiące słuchaczy. Do rejestracji niezbędne jest zaproszenie od innych użytkowników oraz podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu. To ostatnie może grozić odwetem władz chińskich wobec swoich obywateli.

Aplikacja zniknęła z chińskiej wersji Apple Store w połowie grudnia, Chińczycy jednak mogli ją ściągać, o ile mieli dostęp do zagranicznych wersji sklepu.

Partia rządząca zachęca do wykorzystywania internetu do celów biznesowych i edukacyjnych, jednak stara się zapobiegać materiałom o treściach promujących demokrację lub innych związanych z polityką. Blokowane są także dostępy do Facebooka, Twittera oraz innych mediów społecznościowych i stron internetowych, które są prowadzone przez media, organizacje walczące o prawa człowieka, Tybetu oraz przez różnego rodzaju aktywistów.