Chiny: Brak restrykcji na mundialu podsyca frustrację z powodu polityki „zero Covid”

Chińskie media pokazują mecze piłkarskich mistrzostw świata w Katarze, gdzie tłumy kibiców bawią się bez maseczek. Niektórzy widzowie w Chinach zadają sobie pytanie, dlaczego w ich kraju wciąż obowiązują lockdowny i surowe restrykcje. „Czy (...) oni żyją na tej samej planecie, co my?” - pyta jeden z internautów.

W Chinach piłka nożna cieszy się dużą popularnością. Chińscy widzowie, rozczarowani nieobecnością ich reprezentacji na mundialu, są dodatkowo sfrustrowani z powodu panującego w ich kraju surowego reżimu sanitarnego. Na ekranach widzą kibiców tłumnie świętujących zwycięstwa swoich drużyn, tymczasem w wielu miejscach w Chinach nie można nawet oglądać meczów ze znajomymi.

Władze chińskie obstają przy surowej polityce "zero Covid" i dążą do całkowitego wyeliminowania koronawirusa z kraju. W walce z pandemią całe dzielnice wciąż obejmowane są lockdownami, a w wielu dużych miastach, takich jak Pekin czy Kanton, obowiązują ograniczenia zgromadzeń i działalności barów.

W związku z tymi ograniczeniami Chińczycy "wybierają oglądanie meczów w domach z rodzinami" - podał państwowy chiński dziennik "Global Times". "Zamówię dużo piwa, jedzenie z dowozem i będę oglądał mecz, rozmawiając ze znajomymi online" - powiedział gazecie jeden z kibiców z Pekinu.

Dla innych różnica w podejściu do pandemii pomiędzy Chinami a resztą świata stała się kolejnym argumentem, by krytykować politykę "zero Covid". Jeden z internautów poruszył temat mistrzostw w liście otwartym do państwowej komisji zdrowia, kwestionując zasadność chińskich regulacji.

"Wśród kibiców nie widać ludzi w maseczkach, nie słyszałem też, by musieli pokazywać wyniki testów PCR. Czy to możliwe, że oni żyją na tej samej planecie, co my?" - zapytał autor listu zatytułowanego "10 pytań". List cieszył się popularnością w chińskich mediach społecznościowych, zanim został usunięty przez cenzurę.

Chińskie władze twierdza natomiast, że "dynamiczne zerowanie" pojawiających się ognisk choroby i ochrona przed przywleczeniem wirusa z zagranicy pomaga zapobiegać milionom potencjalnych zakażeń i zgonów na Covid-19. Urzędnicy zwracali uwagę na dużą liczbę ludności kraju, nierównomierny rozwój regionów i niedobory zasobów medycznych.

Chiny mierzą się obecnie z największą od pół roku falą zakażeń koronawirusem. Z ogniskami infekcji walczą między innymi wielomilionowe metropolie Pekin, Kanton, Chongqing, Chengdu i Zhengzhou. Władze ogłosiły wprawdzie "optymalizację" przepisów, ale wciąż w lockdownach zamknięte są dziesiątki milionów osób.

W czwartek w całym kraju zgłoszono ponad 31 tys. nowych zakażeń. Większość z nich określono jako przypadki bezobjawowe, ale zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami takie osoby też muszą być izolowane w szpitalach i rządowych ośrodkach kwarantanny.