Chiny: Były wiceminister bezpieczeństwa publicznego skazany na karę śmierci za łapownictwo

Były wiceminister bezpieczeństwa publicznego Chin Sun Lijun został skazany na karę śmierci za przyjmowanie łapówek, manipulacje giełdowe i nielegalne posiadanie broni - podały w piątek państwowe media.

Egzekucję zawieszono na dwa lata. Po upływie tego okresu wyrok zostanie zmieniony na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości złagodzenia lub warunkowego zwolnienia.

Sun Lijun był wiceministrem bezpieczeństwa publicznego przez ponad dwa lata, od marca 2018 do maja 2020. Był oskarżony o to, że wykorzystując swoje stanowisko, obiecywał korzyści osobom fizycznym i prawnym w postaci przysług biznesowych, posad rządowych i awansów w zamian za pieniądze. Wartość przyjętych łapówek wyniosła według oskarżycieli ponad 640 mln juanów (ok. 90 mln dolarów).

Jest to drugi w ostatnich dniach wyrok śmierci orzeczony wobec chińskiego urzędnika wyższego szczebla - w czwartek informowano, że na podobny wymiar kary skazany został były minister sprawiedliwości Fu Zhenghua, który był odpowiedzialny za kilka ważnych śledztw antykorupcyjnych.