Chiny chcą ukarania uczestników protestu przed ambasadą ChRL w Londynie

Chińska ambasada w Wielkiej Brytanii zaapelowała do władz tego kraju o szybkie „pociągnięcie do odpowiedzialności” osób, które podczas protestu spaliły w czwartek przed tą placówką flagę ChRL i wznosiły hasła „nawołujące do niepodległości Hongkongu”.

Ambasada przekazała brytyjskiej policji oraz ministerstwu spraw zagranicznych "stanowczy protest" w tej sprawie. Wezwała władze w Londynie, by "wypełniły swoje obowiązki i zobowiązania wynikające z konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych" i zapewniły bezpieczeństwo zagranicznym przedstawicielstwom - napisano w datowanym na czwartek komunikacie.

Około dziesięciu ubranych na czarno demonstrantów protestowało przed ambasadą w Londynie w 71. rocznicę proklamacji komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. Skandowali slogany kojarzone z hongkońskim ruchem demokratycznym i antyrządowymi protestami z ubiegłego roku - informowały hongkońskie media.

Według dziennika "South China Morning Post" trzech policjantów przybyło na miejsce, gdy demonstrantów już tam nie było.

"Uczestnicy zamieszek (…) podpalili flagę narodową Chin, zaatakowali główną bramę budynku ambasady i zamieścili na niej slogany wzywające do +niepodległości Hongkongu+" - napisano w komunikacie. Działania te określono jako "poważną profanację godności państwa i narodu", "podważenie suwerenności i integralności terytorialnej Chin", a także naruszenie chińskiego prawa o ochronie flagi i przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych Hongkongowi przez rząd centralny w Pekinie.

Wprowadzone w czerwcu przepisy przewidują nawet dożywocie za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin uważa za działania wywrotowe, separatystyczne lub terrorystyczne. Ich narzucenie Hongkongowi zostało powszechnie uznane za ograniczenie autonomii regionu i wywołało krytykę państw zachodnich, w tym Wielkiej Brytanii.

W Hongkongu policja zatrzymała natomiast w czwartek co najmniej 62 osoby, aby nie dopuścić do demonstracji przy okazji święta narodowego. W poprzednich latach środowiska demokratyczne zwykle organizowały tego dnia marsze protestu, ale w tym roku władze nie wyraziły zgody na manifestacje, uzasadniając to pandemią Covid-19 i obawami o bezpieczeństwo.

Przez całą drugą połowę 2019 roku w Hongkongu niemal codziennie dochodziło do antyrządowych demonstracji. W niektórych przypadkach były to wielkie pokojowe marsze z udziałem nawet prawie 2 mln osób, ale regularnie dochodziło również do starć radykalnych demonstrantów z policją i aktów wandalizmu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak