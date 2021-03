Chiny chcą zaszczepić przeciw Covid-19 do 80 proc. populacji najpóźniej do połowy 2022 r.

Chiny mają zamiar zaszczepić przeciw Covid-19 między 70-80 proc. populacji kraju do końca roku, a najpóźniej do połowy 2022 roku - powiedział w sobotę dyrektor chińskiego Centrum Kontroli Chorób Gao Fu. Jak oszacował, zaszczepionych ma zostać do miliarda osób.

"Mamy nadzieję, że Chiny staną się światowym liderem w osiąganiu odporności stadnej" - powiedział podczas wywiadu dla telewizji CGTN.

Do końca lutego Chiny wykorzystały 52,5 mln dawek szczepionek. Jednak, jak podała AP, kampania szczepień w tym kraju postępuje wolniej niż np. w Stanach Zjednoczonych, a władze chińskie wysłały ok. 10 razy więcej dawek za granicę niż rozprowadziły w kraju.

W Państwie Środka obecnie dozwolone są cztery szczepionki, wszystkie krajowej produkcji - dwie od państwowej firmy Sinopharm oraz po jednej od prywatnych koncernów Sinovac i CanSino.

Chiny ogłosiły w piątek, że testy na obecność koronawirusa nie będą konieczne dla tych obcokrajowców ubiegających się o wjazd do kraju drogą kontynentalną z Hongkongu, którzy zaszczepili się chińską szczepionką. Będą musieli okazać oprócz standardowo wymaganych dokumentów do wizy świadectwa szczepień.

Od początku pandemii odnotowano w Chinach 102 276 przypadków zakażenia koronawirusem i 4849 zgonów w wyniku Covid-19.