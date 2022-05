Chiny cierpią przez pandemię. Czuje to cały świat

Zgodnie z regułą zero covid władze chińskie wprowadziły w 2022 roku lokalne lockdowny, które dotknęły niemal 350 milionów mieszkańców. W rejonie Szanghaju oraz części specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen ponad 25 milionów poddanych zostało pełnej izolacji. Doprowadziło to poważnego załamania się gospodarki Chin czego najlepszym dowodem był odczyt PMI, który w kwietniu wyniósł 47,4 pkt czyli wykazał recesję

Polityka przeciwdziałania koronawirusowi w Chinach doprowadziła do spadku produkcji i konsumpcji.

Założony na 2022 rok wzrost PKB na poziomie 5,5 procent jest niemożliwy do osiągnięcia.

Średnia podróż morska z Europy do Kraju Środka wydłużyła się przez COVID-19 o 4 dni.

W kwietniu w całych Chinach notowano jeszcze po ponad 20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Obecnie dane medyczne wskazują na spadek ilości pozytywnych testów, ale trudno ocenić czy obostrzenia pandemiczne nie będą nadal obowiązywały w kolejnych tygodniach. W Szanghaju i pobliskiej specjalnej strefie ekonomicznej Shenzhen pełną izolacją od 1 kwietnia objęto ponad 25 milionów mieszkańców. Dopiero teraz powoli następuje przygotowanie do normalnego funkcjonowania. Tych strat gospodarczych odrobić się już nie da.

Do tej pory restrykcje dotknęły pośrednio lub bezpośrednio prawie 350 milionów osób. W wielu przypadkach brak pracowników poddanych kwarantannie uniemożliwiał normalną produkcję i realizację zamówień eksportowych. Te opóźnienia utrzymywały się także w pierwszych dniach maja.

Szanghaj to kluczowy dla całej gospodarki chińskiej ośrodek logistyczny, produkcyjny i finansowy. Od 1 marca 2022 roku nie wolno swobodnie się przemieszczać, zamknięte są instytucje państwowe, biurowce, sklepy, restauracje, lokale usługowe. To wszystko spowodowało zaburzenia łańcuchów dostaw. Obecnie na redzie czeka 350 statków, które nie zostały w terminie rozładowane. Przez opóźnienia pracy portów czas dostaw do Europy wydłużył się o 4 dni co bezpośrednio wpływa na terminowość dostaw.

Analitycy bardzo poważnie zastanawiają się nad tym, czy realny jest cel ustalony przez Komunistyczną Partię Chin osiągnięcia się w 2022 roku wzrostu PKB na poziomie 5,5 procent. W końcu kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu Chin do 4,4 procent z 4,8 procent na początku roku. Wszystko za sprawą pandemii, która spowodowała spadek produkcji i konsumpcji, które napędzały chińską gospodarkę. Można także znaleźć jeszcze bardziej pesymistyczne prognozy, które wskazują nawet na poziom 4 procent wzrostu PKB przy założeniu, że nadal będą występowały przypadki COVID-19 i kolejne obszary kraju będą zamykane na kilka tygodni i wyłączane z aktywności gospodarczej.

